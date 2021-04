Horóscopo semanal del 5 al 11 de abril de 2021, de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos de la semana del 5 al 11 de abril de 2021.

Aries

Semana de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones. Tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, pero necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Un familiar te pedirá dinero prestado, si está en tus posibilidades, ayúdale. Ten cuidado con dolores de cabeza o pecho, trata de ir con tu médico. Sigue con la dieta y piensa en hacerte una cirugía estética. Te buscan para ofrecerte un proyecto de trabajo que será muy bueno en cuestión económica. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 19. Trata de ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual. Va a ser una semana de muchos logros personales y para empezar a formar un patrimonio. Es momento de empezar a dejar atrás un poco las fiestas y concentrarte en tu futuro.

Tauro

Eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo, así que necesitas protegerte usando mucho perfume antes de salir de casa y usar ropa de color claro para que tu energía positiva crezca. Recibes un dinero extra por cuestiones de un pago atrasado o te devuelven impuestos. Te busca una ex pareja para regresar o tener una relación más formal, recuerda que tu signo es tajante y nunca piensa en volver, así que trata de hablar claro y terminar como amigos. Mandas a arreglar tu coche o decides venderlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 14. A tu signo siempre se le ha dado el deporte, por eso te recomiendo que tomes clases de natación o ciclismo para que te ayuden a liberar el estrés, mantenerte en buena condición y con una mejor salud.

Géminis

Entras en tu mejor época del año, por fin sientes que la suerte está de tu lado y van a ser unos días de oportunidades de crecimiento económico. Te ofrecen un mejor puesto laboral. Ten cuidado con problemas de riñón o infección. Piensa en hacer cursos de verano para estar más preparado en idiomas y computación. Sigue con el ejercicio, ya te estás viendo de lo mejor. Lo más importante para tu signo es seguir igual de humilde y no llenarte de soberbia para que los que te rodean te vean de la mejor manera. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de siempre buscar la mejor solución. Tendrás un golpe de suerte el con los números 04 y 39. Recuerda que tu signo es el apasionado del zodiaco y siempre busca tener dos amores a la vez para ser más feliz, pero trata de quedarte con una sola pareja estable.

Cáncer

Semana de algunas tensiones en cuestiones personales, así que ten cuidado con problemas con tu pareja y trata de ya no ser tan celoso en tu vida sentimental, recuerda que todos necesitamos de nuestro espacio. Tendrás un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familiar. Te regalan una mascota. Preparas una reunión para un familiar, solo recuerda ser cuidadoso para evitar contagios. Sigue con la dieta, recuerda que tu punto débil es el intestino o estómago. Tendrás un golpe de suerte para conocer a amores nuevos y en la lotería con los números 05 y 41. Es muy importante ponerte mucho perfume antes de salir de casa y cargar un limón verde en la bolsa para cortar las malas energías. Necesitas aplicarte en cuestión de tu trabajo y no dejar tus asuntos importantes para después.

Leo

Semana de éxitos en el ámbito laboral, así que trata de hablar con tus superiores para que te reconozcan y te den un aumento de sueldo. Ya no seas tan rencoroso con tu amigos o familiares, aprende a olvidar y no darle importancia a asuntos que no la tienen. Para los Leo que están solteros vendrá un amor del signo de Piscis o Aries. Trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar, así que no platiques tus asuntos personales. Hablas con un abogado para arreglar un asunto de una demanda legal por una deuda. Te compras ropa y remuevas tu look. Tus números de la suerte son 01 y 33. Tu mejor día va ser el 8 de abril y tendrás mucha suerte en todo lo relacionado en cuestiones de proyectos de negocios. Vístete de color rojo para que se multiplique tu energía.

Virgo

Semana para poner más energía positiva a tus ideas y proyectos para tu futuro, así que trata de ya empezar ese negocio que tienes en planes. Serán días de alegría y muchas sorpresas agradables. Limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado. Terminas de hacer unos pagos y te pones al corriente con tus gastos. Te invitan a una reunión muy importante donde vas a conocer a personas que te van a ayudar en tu desarrollo profesional. Recibes un dinero extra o la devolución de impuestos. Es momento de actualizar tu pasaporte y poner tus papeles en orden, los vas a necesitar pronto. Cuídate de dolores de hombro y espalda, trata de dejar un poco la tensión y seguir con el ejercicio. Este 5 de abril te esperan firmas de contratos nuevos. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 21.

Libra

Semana de buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida, recuerda que tu signo está en una época de transformación de energías y eso te va a ayudar a crecer más profesionalmente. Trata de quitarte de encima malas amistades que solo te quieren por interés económico. Debes poner orden y más carácter a tu vida personal. Ya no pelees con tu pareja, recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones. No descuides la dieta y el ejercicio, eso te va a ayudar a mantenerte de lo mejor. Te busca tu mamá para pedirte un favor. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 31. Serán días de gran creación artística, así que trata de tomar un curso de pintura o música, que eso te va a ayudar mucho en el futuro. En cuestiones amorosas, por fin encuentra a la pareja ideal del signo de fuego.

Escorpión

Semana de poner en orden todas tus situaciones de trabajo y vida personal. Las envidias te hacen tener tropiezos en tu día a día, por eso te recomiendo que cargues una moneda de plata en tu cartera para que te quites todo ese mal de ojo. Te llega un dinero por cuestiones de una deuda del pasado. Trata de no pelear en tu trabajo, las energías cruzadas van a estar muy presentes. Ponte ropa de colores claros para que te llenes de energías positivas y todo te salga de lo mejor. Sacas adelante tu tesis o proyectos de escuela. Te dan vacaciones o por fin decides salirte unos días de paseo para relajarte. En el amor seguirás con mucha suerte conociendo a personas muy compatibles. Arreglas varias cosas de tu casa. Vas con médico para un chequeo. Te buscan para pedirte prestado. Tus números de la suerte sin 03 y 19.

Sagitario

Semana de estar un poco alterado por problemas personales, así que necesitas concentrarte en lo importante, en lo que puedes controlar, y vendrá a ti esa paz para estar mejor. Tu signo suele ser algo controlador, especialmente con sus parejas, trata de aprender a relajarte. Tu mejor día va a ser el 7 de abril, pues la suerte va a sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo. Por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va a dejar más satisfacciones, pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Tendrás un examen para medir tu desempeño en el trabajo o en la escuela, así que estudia mucho. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 00 y 23. Tu compatibilidad en el amor va a ser con el signo de Capricornio, Aries o Leo.

Capricornio

Van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor. Recuerda que tu signo es tierra y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento mental. Ya no te agobies por problemas de pareja, trata de llegar a un acuerdo para mejorar la relación y si no se puede es mejor darse un tiempo. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de abril en cuestiones de juegos de azar con los números 27 y 91. Te llega un dinero que no esperabas por cuestiones de una deuda del pasado. Haces planes de viajar en estos días. Algo negativo de tu signo es el tener el temperamento muy fuerte e impulsivo, eso hace que fracases en cuestiones de negocios o laboral, así que trata de controlarlo.

Acuario

Semana de muchos sentimientos encontrados por un amor del pasado que regresa a tu vida, recuerda dejar que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona. Habrá revisión en tu trabajo por parte de tus jefes, así que ten todo en orden. Cuídate de problemas de dolor de espalda o cintura. Ya no busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo, trata de tranquilizarte y dejar que todo se de. Sales de viaje por cuestión personales o para visitar a unos familiares. Tendrás un golpe de suerte el día 6 de abril con los números 14 y 25. Ponle mucha atención a tus papás que van a estar atravesando problemas de salud. La energía cósmica junto a tu signo nos indica que la suerte en cuestiones de una pareja va a estar muy presente en tu vida y que formalizarás una relación.

Piscis

Semana de prosperidad y darle continuidad a tus metas de vida, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengas en mente. A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja, pero debes de empezar a controlar todo ese temperamento y aprender que cada quien tiene derecho a su espacio. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de abril con los números 20 y 61. Usa mucho el color azul y pronto te llegará un dinero. Terminas de hacer unas compras para tu casa. Te recomiendo empezar cursos de cuestiones artísticas como la música, verás que tienes talento para eso. Lo negativo que tiene el signo de Piscis es que no se quiere hacer responsable de su vida personal o le da miedo los compromisos, así que necesitas enfrentar esos retos.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial