NBA: Paul Pierce es despido por ESPN por baile con strippers

El ex jugador de la NBA, Paul Pierce ha sido castigado y despedido por la cadena deportiva ESPN después de que este hiciera un live con strippers.

Paul Pierce ha sido despedido por ESPN, según varios informes. El anuncio se produjo después de que Pierce apareciera en Instagram Live y grabara su salvaje fin de semana jugando al póquer con lo que parecían ser strippers.

La ex estrella de los Boston Celtics se unió a ESPN como analista de estudio habitual durante la temporada 2017-18 de la NBA. Con el tiempo se convirtió en analista de baloncesto para la cobertura de NBA Countdown y The Jump.

Muchos probablemente se pregunten por qué arriesgaría su carrera profesional por publicar un video que probablemente sabía que no era apropiado para que lo viera el público en general. ESPN actuó rápidamente, ya que su despido se produjo unos días después de que se convirtió en tendencia en las redes sociales por sus payasadas en las redes sociales.

BREAKING: ESPN and Paul Pierce have parted ways, effective immediately. 😳

This comes after Paul Pierce’s wild IG live over the weekend.

(via @MMcCarthyREV) pic.twitter.com/mCTpenn1HT

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 5, 2021