Nikola Jokic es el centro con mejor visión de la historia

Nikola Jokic continúa dándole poder su caso sobre ser uno de los mejores hombres grandes que jamás haya jugado en la NBA.

Tuvo otra actuación histórica el domingo cuando llevó a los Denver Nuggets a una impresionante victoria en remontada contra Orlando Magic, 119-109.

Jokic estaba metido en su bolsa y dejó caer 16 asistencias para ir junto con 17 puntos y nueve rebotes. Este, según Estadísticas e Información de ESPN, fue el partido número 81 del Joker con 10 o más asistencias, lo que lo colocó más allá del legendario Wilt Chamberlain por la mayor cantidad de un centro en la historia de la NBA.

Nikola Jokic recorded his 81st career 10-assist game on Sunday, passing Wilt Chamberlain for the most by a center in NBA history.

He had 12 assists in the 2nd half, tied for the 2nd-most in any half this season and tied for the most in any half in his career.

H/T @EliasSports pic.twitter.com/ySStc3OqYs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 5, 2021