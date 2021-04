Expertos preocupados ante alta demanda de oxígeno por Covid-19

Las cifras de Covid-19 hablan por sí solas, teniendo al mundo con más de 128 millones de infectados por coronavirus y más de 158 mil venezolanos contagiados, trata de una emergencia que clama por oxígeno y aprieta fuerte con la alta carga viral de la variante brasileña. Esta segunda ola de rebrote registra un 40% de pacientes a nivel nacional y ya satura el servicio privado con clínicas que ocupan el 95% de sus unidades de cuidados intensivos, mientras expertos cuestionan la colaboración a Brasil, cuando se debe asegurar toda la demanda interna.

Solo al mencionar las 14 mil bombonas facilitadas al hermano país, el diputado de la Comisión Delegada, José Manuel Olivares, no critica de tratarse de una colaboración humanitaria, pero señala que en Venezuela se tiene la necesidad imperante. “Es el objetivo político, porque no se hace con los venezolanos. Es una burla con la vida, peor aún con la muerte”, señala y lamenta que a un año de pandemia sigue el “desastre” con las pruebas PCR y más de 400 mil casos de infección respiratoria en los últimos 3 meses, que no se reportan como reales.

Cuestiona que se pretenda achacar la culpa del alza de contagios, solo a la variante brasileña, cuando “aquí lo que hubo fue una parranda en Carnaval y una combinación -al estilo de Cantinflas- entre flexible y radical”. Califica de improvisación y “politiquerías”, cuando aun no hay control con pruebas y no se amplía la capacidad que debería asegurar alrededor de 1.000 a 1.200 camas de cuidados intensivos, pero solo hay 145 operativas.

Huniades Urbina desde la Academia de Medicina, recuerda que algunos centros asistenciales sufren el déficit de cilindros y pocos hospitales cuentan con planta de producción de oxígeno. Cita el ejemplo del hospital J.M de Los Ríos, cuyo proveedor es de Maracay. “No puedes donar, sin verificar que tengas toda la capacidad para surtir acá”, criticó y advirtió de la demanda que difícilmente puede cubrir el privado.

Por: Reporte Confidencial