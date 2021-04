Perú | Keiko y De Soto lideran intención de voto, según encuesta del IEP

De acuerdo con el sondeo del IEP realizado después de los debates presidenciales organizado por la JNE la diferencia entre los cinco primeros lugares es mínima

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Hernando de Soto (Avanza País) encabezan la intención de voto, de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El reciente sondeo revela además un empate técnico con diferencias mínimas de los puntajes porcentuales entre cinco candidatos.

Según la encuesta publicada por el diario ‘La República’, los candidatos Keiko Fujimori y Hernando de Soto aparecen empatados en el primer lugar de la intención de voto, con el 9.8% del respaldo popular.

Les sigue Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 8,4%, seguido de Yonhy Lescano (Acción Popular) con 8,2% y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) con 7,3%.

Aparecen luego Pedro Castillo (Perú Libre) con el 6.6% George Forsyth (Victoria Nacional) con el 5.7%, César Acuña (Alianza para el Progreso) con el 4.1% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con el 3.5%.

Por último, cierran la lista los candidatos Julio Guzmán (Partido Morado) con el 2.3%, Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) con el 2.0% y Ollanta Humala (Partido Nacionalista) con el 1.4%.

VOTOS EN BLANCO

El estudio indica además que el 28% de la población aún no elige a nadie como presidente de la República. Además, se identifica que el 18% votará en blanco o nulo, el 2.7% asegura que no votará por nadie y el 6.2% no sabe o precisa.