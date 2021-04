Adriana Azzi: Horóscopo del 6 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 6 de abril de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 123

La evolución está en tu camino. Nuevos cambios. Busca el amor y el perdón. Descubre la bondad de los que están cerca de ti. Envidia e intriga de amigos. Las finanzas perturban tu felicidad. Integra tu corazón el amor. Te toca aprender y aprender lo que tienes dentro de ti. Busca la paz.

Trabajo: Aumento de prestigio y beneficios que te sorprenden. Pensabas que no te reconocerían tu trabajo.

Salud: Sin fuerza. Toma vitaminas.

Amor: Se concreta una fecha. Alegrías y muchas lágrimas. Logras algo que estaba pendiente con otra persona.

Parejas: Cada mañana agradece por la persona que está a tu lado. Nuevas ideas que pones en prácticas.

Solteros: Hombre que te pone a prueba con un dinero que te entrega. Debes darle una charla a una mujer.

Mujer: Alegrías en sitios de mucho frío. Colocas una vela amarilla con mucha escarcha en tu sala.

Hombre: Siente que te hace falta alguien querido. Sensación que un familiar tiene mucho poder donde está y no te ayuda.

Consejo: Utiliza tu sabiduría.

Tauro

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 671

Tendrás el poder en tus manos para tomar decisiones. Las emociones que sientes en tu entorno te hacen feliz. Cuidado revisa lo que has hecho en tu vida. Las cosas se analizan. Lo mejor es alejarse y perdonar. Debes hacer las cosas que ofreciste. Sentirás que los demás no te atienden.

Trabajo: Mostrarás tu gran espíritu guerrero. Demuestras tu oposición a los que te hacen doble cara.

Salud: Dolor de oído.

Amor: La unión familiar es importante. Llega una persona del pasado que quiere que le atiendas.

Parejas: Claridad en tus sentimientos. Aunque están juntos cada uno saca su proyecto adelante y por separado.

Solteros: Tendrás que aceptar cambios. Indecisiones. No puedes depender de otros. Necesidad de seguridad.

Mujer: Pleitos y discusiones donde amiga lamentablemente no tienes la razón, analiza las cosas.

Hombre: Firmas y acuerdos. No permitas que amigos y familiares se impongan en lo que haces o quieres.

Consejo: Cultiva el desapego y sé más espiritual.

Géminis

Palabra CLAVE: Sentimientos.

Número de suerte: 500

Pondrás a prueba tu capacidad de liderazgo. Proyecto de gran interés. Mostrarás algo importante en tu sitio de trabajo. Entusiasmo por una nueva relación. Se cierran unas puertas pero se abren otras. Algo con un video. Alegrías y celebraciones. Todo a su tiempo no puede ser cuando tú quieres.

Salud: Insomnio.‍

Trabajo: Sientes que alguien que está contigo no es sincero. Te acercas a una persona mayor de la cual te habías distanciado.

Amor: Comienzas una relación a pesar de obstáculos y discusiones. Familiares con buen pie y deseos de hacer las cosas.

Parejas: Pedirás un préstamo a un familiar. Salidas nocturnas. Te alegras por la recuperación de alguien cercano.

Solteros: Te llega un dinero no será un gran monto pero sabrás administrarlo. Sales de un ambiente estancado.

Mujer: Llega el ingreso de un dinero gracias a un familiar. Alegrías y celebraciones en tu entorno.

Hombre: Las aventuras amorosas pueden surgir en una fiesta o reunión con personas nuevas.

Consejo: Tú tienes talento úsalo.

Cancer

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 102

Pide ayuda en algo que buscas en lo económico. Victoria en lo sentimental. Cuidado con engaños o comentarios con otros de personas que te quieren hacer daño. Mejora la relaciones con amigos y familiares. Sigue adelante, tu vida cambia. Viene el cambio seguro en lo que estas.

Trabajo: En el entorno se escuchará diferentes opiniones y flexibilidad de parte de los jefes. Caminos abiertos a otras cosas.

Salud: Fiebre.

Amor: Hecho curioso una pista de carros o motos. Algo con una abuela. Una mascota que llega a tus manos.

Parejas: Necesidad de despejar tu mente. Solicitaras un crédito que será de gran provecho. Una nueva información de algo que buscas.

Solteros: Debes controlar tus ingresos y egresos. Valoran tu disciplina. Asiste a una nueva oficina.

Mujer: inicias este mes con optimismo. Logros y triunfos en lo que inicias al comienzo de la semana.

Hombre: Debes administrar bien el dinero que estás recibiendo. Gastos inesperados por carro. Te sentirás enamorado.

Consejo: Acéptate cómo eres.

Leo

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 891

Es importante llamar a personas para una reunión. Grandes momentos en tu vida. Comienzos de una relación. Es el momento de dejar el pasado ya que no te deja avanzar. Sabes lo que quieres así que cuidado como actúas. Salidas nocturnas. Debes poner claridad en lo que haces o quieres.

Trabajo: Nuevas oportunidades y escucharas buenas opiniones. Se concreta un negocio y firma de documentos.

Salud: Alergias de nariz.

Amor: Aventuras amorosas. Debes hacerte un cambio de imagen. Sentirás que te enamoras en un sitio con muchas flores.

Parejas: Aclaras con tu pareja hacia donde quieres ir. Muchos movimientos y resistencia a los cambios.

Solteros: Sexualidad actividad. Revisa un documento que devuelven por error. Vencerás oposición familiar por romance.

Mujer: Tu familia e hijos te dan apoyo en algo que quieren hacer. Una persona con influencia que te ayuda a sacar documentos detenidos.

Hombre: Recibirás un pago por un negocio personal. Malestar pasajero. Increíbles llegas cerca de alguien que te gusta.

Consejo: No mandes a perdonar, cuando tú no lo has podido hacer.

Virgo

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 677

Éxito. Triunfo. Vences una situación. Aleja de tu mente lo negativo. Nuevas evoluciones. Debes agarrar las riendas de tu casa. Limpieza espiritual. Debes ser más reservado. Hecho curioso con un manantial o cascada. Debes determinar lo que quieres. Conexión con un hombre que te ofrece un empleo.

Trabajo: Una lucha en lo laboral. Harás otra cosa para lograr más dinero o evolución económica.

Salud: Debilidad.

Amor: Debes hacer una limpieza en tu casa. Tienes que aprender a saber llamar lo que quieres en tu vida.

Parejas: No entiendes que pasa con tu pareja después de tantos problemas te busca y quieres que le entiendas.

Solteros: Ayudas a una persona que siempre está en problemas pero debes quitarte esas karma.

Mujer: Cuidado con los riesgos que tomas debes tener en cuenta tus principios y moral. Una nueva aventura.

Hombre: Tu fertilidad de las ideas estará activada esta semana contigo. Se resuelven problemas familiares.

Consejo: Demuestra cuánto amas a tus seres queridos.

Libra

Palabra clave: Espiritualidad.

Número de suerte: 507

Todo tiene su tiempo. Culminación de un proyecto. Una persona que tiene problemas y te busca para que le ayuda. Debes resolver un problema para evitar algo peor. Alguien te busca muy cercana a la familia. Alguien de salud muy delicada. Debes hablar claro con tu pareja. Caminos abiertos.

Trabajo: Es el momento de actuar. Sentirás que hay algo está estancado. Algo que llega a tus manos que favorece.

Salud: Sin novedad.

Amor: Nuevas oportunidades. Conoce a la persona esperada. Aprovecha la protección divina.

Parejas: Debes asumir tus responsabilidades. Estarás en una reunión de negocios en casa de un amigo.

Solteros: Una relación de amistad se convertirá en una relación sólida. Buenas noticias del extranjero.

Mujer: demuestra tus afectos o no estarás segura de lo que quieres. En la vida el amor también es importante.

Hombre: Cansancio físico. Mujer cercana que necesita de ti. Tendrás una meta importante.

Consejo: Sé generoso (a) con los demás.

Escorpio

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 502

Evolución es el momento. Atraes a tu vida según lo que tú quieres cuidado como pidas. Alegrías y celebraciones. Asunto con familia que se resuelve por herencia. Necesitas que todo se aclare. Cuidado con lo que dices a personas cercanas. Viajes por mar. Suceden cambios Disfruta la vida.

Trabajo: Debes cuidar tus intereses. Trabajaras con mística que será recompensado. Jefe que te da una sorpresa.

Salud: Bienestar.

Amor: Renace la fe y la confianza. La relación de este momento tendrá un nuevo matiz. El arrepentimiento no te exonera.

Parejas: El amor es importante. Sientes que hay un retroceso económico. Invitación a reunión no dejes de ir.

Solteros: Te sorprenden las confesiones de una amiga. Te arriesgas a los cambios. Arreglos en la cocina.

Mujer: Buscas seguridad en tu economía. Te alejas de familiares de tu pareja. Evita conflictos por celos.

Hombre: Algo importante en un sitio campestre con brindis. No podrás cambiar tu forma de pensar en una mujer.

Consejo: Tú eres dueño (a) de lo que dices.

Sagitario

Palabra clave: Comienzo.

Número de suerte: 348

Cuidado con alguien que habla demasiado. Mujer que te hace daño y a ti te hace dos caras. Busca protección. Compra de maletas. Estarás pendiente por dinero que no te cancelan. No permitas que otros te roben los sueños que tienes y quieres. Gran prosperidad. Celebraciones en la familia

Trabajo: Es importante que tomes las decisiones. No puedes dejar donde estas en este momento. Buscas una sociedad.

Salud: Cansancio.

Amor: Debes aclarar las cosas para que todo avance. Alguien te dice dame tu luz. Sientes un amor inmenso por alguien especial.

Parejas: Alegrías por embarazo. Celebraciones. Cuídate de personas violentas. Gastos por alimentos.

Solteros: Molestias estomacales. Evita gastos innecesarios. Alguien conocido que te invita a salir.

Mujer: Te vas del actual empleo sin pensarlo. Deja de quejarte de todo lo que sucede en tu entorno.

Hombre: Nuevas oportunidades para desarrollar proyectos personales. Aclaras distanciamiento con un amigo.

Consejo: Ten más tolerancia.

Capricornio

Palabra clave: Contemplación.

Número de suerte: 312

Recoges lo que sembraste. Alguien te hace algo por prueba. Alegrías y felicidad. Nuevas relaciones. No le des la espalda a un familiar. Cuidado con los gastos extras. Escucharás música del pasado. Tomas el camino verdadero para dar pasos seguros. Decisiones apresuradas.

Trabajo: Firmas con alegrías. Cambios en lo laboral. Lee bien antes de firmar un documento.

Salud: Sin novedad.

Amor: Comparte un poco con la familia. Se concreta una relación. Caminos abiertos al amor.

Parejas: Deja que tu pareja se le pase lo que dijiste. Debes ser más solidario (a) con los tuyos.

Solteros: Compra de vehículo. Debes dedicarte a hacer tu proyecto. Mucho movimiento. Llegas acuerdo

Mujer: Gastos inesperado en tu día a día. Una persona que está muy romantico contigo. Cambio de planes.

Hombre: Una persona en la que confiaste regresa a tu vida. Estarás muy conectado con tu pasado.

Consejo: Escucha las opiniones de los demás.

Acuario

Palabra clave: Emoción.

Número de suerte: 921

Es necesario actuar con rapidez. Moverás energías. Enfrenta los obstáculos. Debes pedir sobre tu esencia. No critiques a tu familia y traes malas vibras. Las malas energías están en tu entorno y se pegan a ti. Debes buscar de hacer todo bien para el futuro tuyo y de tu familia. Disfrute en pareja.

Trabajo: Asistirás a una gran obra. Irás a un parque por algo de trabajo. Recibes una noticia de un jefe o persona que trabaja contigo.

Salud: Mareos.

Amor: Alguien te está tapando una relación con persona que no te conviene. Conflictos con personas allegadas.

Parejas: Le propones algo a tu pareja y no recibes el apoyo esperado. Salida por negocio o trabajo.

Solteros: Discusiones en tu casa con personas que no soportas. Debes tomar tus decisiones.

Mujer: Tendrás una gran propuesta. Debes proteger tu energía. Algo con una caja de regalo. Vences obstáculo.

Hombre: Decisiones apresuradas. Piensa bien las cosas. Harás una petición por una justicia necesaria.

Consejo: Tienes determinación para cambiar lo que no te gusta.

Piscis

Palabra clave: Bondad.

Número de suerte: 882

Sigue adelante, nadie puede decirte lo que debes hacer. Debes avanzar libremente. Necesitas ponerle límite a una persona cercana que te engaña en lo que siente por ti. Debes entender a los que están contigo. Estarás relacionado con el mundo de los deportes y recibirás una sorpresa muy importante.

Trabajo: Ganancias. Buenos ingresos. Harás trámites por empleo. Cuidado con lo que dices.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Cena especial en la casa de ser querido. Felicidad en tu entorno familiar. Se activa el amor y la paz.

Parejas: Alguien del pasado que te busca por interés ya que te vio en un centro comercial. Cambios necesarios.

Solteros: Trata de ser más humilde. Debes saber tomar una decisión para que no te vuelvas a equivocar.

Mujer: Ganancias. Inicias un negocio. Asumes gastos de otros que te desequilibran.

Hombre: Te avisan de un familiar del que estás pendiente. Enfrenta tu soledad y busca nuevas amistades.

Consejo: Da gracias a la vida por tu día a día.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial