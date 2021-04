Brooklyn Nets con buenas y malas noticias sobre sus estrellas

La superestrella de los Brooklyn Nets, James Harden, estará fuera durante al menos 10 días después de que una resonancia magnética revelara una distensión en el tendón de la corva derecha.

Para recordar, Harden sufrió la lesión al principio de su juego contra los New York Knicks el lunes. Mientras conducía hacia el aro antes de pasar el balón a Kyrie Irving a los cuatro minutos de iniciada la competencia.

James Harden le indicó a Steve Nash que algo andaba mal. Finalmente, fue sustituido y se dirigió al vestuario, en el que el diagnóstico inicial reveló una tensión en los isquiotibiales. James Harden se sometió a una resonancia magnética hoy que reveló una distensión en el tendón de la corva derecha, dicen los Nets. Será reevaluado en diez días.

