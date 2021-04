El increíble cambio que rechazaron los Warriors de los Pelicans por Kelly Oubre Jr.

Los New Orleans Pelicans aparentemente estaban muy interesados en el swingman de los Golden State Warriors, Kelly Oubre Jr., antes de la fecha límite de cambios de la NBA.

Según los informes, los Pelicans le ofrecieron al armador Lonzo Ball y una selección del draft de primera ronda a cambio de Oubre, según el podcast de Rogues Bogues. Los Warriors declinaron dicha oferta. Esta oferta es interesante en varios niveles.

Se pensó que tanto Ball como Oubre estarían disponibles antes de la fecha límite. Ninguno de los jugadores cambió de equipo.

