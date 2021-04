España | Lesley Roy actuará en solitario en el escenario de Róterdam

Lesley Roy fue elegida como representante de ‘Eurovisión 2020’. Tras cancelarse el certamen, por primera vez en su historia, Irlanda quiso volver a contar con ella para la siguiente edición. Por ese mismo motivo, estamos deseando ver a la artista en directo sobre el escenario del Ahoy de Róterdam, el próximo 18 de mayo.

Entre otras tantas cuestiones, por fin hemos podido saber más detalles de su puesta en escena. Lesley Roy, en una entrevista con OfficialCharts, ha desvelado que actuará completamente sola. Es más, promete sorprendernos con algo “que nunca se ha visto en el festival”. Es su as en la manga para que Irlanda consiga el pase a la Gran Final del 22 de mayo.

Para poder llevar a cabo su idea, la irlandesa cuenta con Fredik «Benke» Rydman, creador de la inolvidable puesta en escena del ganador de ‘Eurovisión 2015’, Måns Zelmerlöw. La artista ha desvelado que es “una fanática de aquella actuación”. Es por eso que “me comuniqué con él y le dije que probablemente todos los países preguntarían por él cada año, pero que echara un vistazo a la canción”. Es entonces cuando rápidamente le respondió diciendo que le encantó: “Trabajamos la idea literalmente al día siguiente”, expresó la cantante.

La de Balbriggan ha desvelado, al citado medio, lo siguiente: “Estaré yo sola y lo que preparamos es algo que no se ha hecho nunca”. Por si fuera poco, dejó claro que “lo que trataremos de reflejar está relacionado con esta pandemia, el de esa gran cantidad de personas que ha sentido el deseo y necesidad de volver a sus casas”.

Al fin y al cabo, ese es el mensaje que siempre ha querido transmitir con ‘Maps’. La representante de Irlanda en ‘Eurovisión 2021’ está muy agradecida. A pesar de todo, deja claro que no ha sido un proceso fácil: “No hay ‘Maps’ sin ‘Story of my life’”, refiriéndose a la canción que presentó para ‘Eurovisión 2020’.

Y es que le costó bastante poder crear una nueva canción que estuviese a la altura de las circunstancias. Lesley Roy fue honesta: “Trabajé con muchas composiciones hasta dar con la perfecta, y es normal que haya comparaciones. Fue en ese momento de sentirme perdida y mirar hacia adentro que pensé en lo que trataba de decir y cómo quería que sonara”. Así pues, ‘Maps’ viene de ese “sentimiento perdido y de cómo miras hacia adentro y encuentras esa sensación de hogar y lo que es verdadero para ti”. ¡Qué bonito! Seguro que la irlandesa nos sorprenderá, y mucho.