Estudiantes de medicina en UCV: «La vacunación en Venezuela es una burla»

1142772

Caracas. «El proceso de vacunación en este país, si se puede decir en una sola palabra es una burla», así lo expresó Erick Méndez, cursante del cuarto año de medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que junto a otros compañeros protestaron este martes, 6 de abril, a las afueras del Hospital Universitario Caracas, por el número de personal médico fallecido en el país a causa del COVID-19, y la falta de condiciones e insumos para contrarrestar la pandemia.

«Yo estoy exigiendo que se me vacune desde el año pasado cuando entraron las primeras vacunas, porque he estado como voluntario en contacto con pacientes infectados y se me ha rebotado muchas veces, a mí y a mis compañeros y eso ha sido aquí mismo en el Hospital Universitario», expresó.

Asimismo, el estudiante cuestionó que solo un grupo de «privilegiados afines al gobierno de Nicolás Maduro«, esté recibiendo la inmunización contra el coronavirus.

«Aquí son privilegiados los miembros del alto mando militar, amigos y personas afines al Gobierno, y ¿dónde está el sector salud? que son los que realmente están al frente de los pacientes, los que deberían ser tratados con la vacuna, pues simplemente son negados», insistió Méndez.

La Federación de Centros Universitarios hace un llamado al Estado. Las cifras de COVID-19 no dejan de aumentar. El día de ayer, Freddy Ceballos, presidente de la Federación de Farmacéuticos de Venezuela (Fefarven), falleció por covid-19, él entre muchos están perdiendo la vida por no tomar las acciones necesarias. Foto: Bárbara Rodríguez

Por su parte, el presidente del centro de estudiantes de odontología, Jesús Mendoza, rechazó las cifras que ofrece a diario el gobierno de Nicolás Maduro en torno a la situación del COVID-19. A su juicio, esconden la realidad en cuanto a las estadísticas del personal sanitario fallecido por coronavirus.

«Las cifras que Nicolás Maduro no quiere publicar todas las noches en su reporte es que hoy llegamos a 430 profesionales de la salud muertos, con el fallecimiento ayer (5 de abril) del doctor farmacéutico Freddy Ceballos. No quiere publicar que ni siquiera un millón de vacunas han llegado a Venezuela, y nosotros le preguntamos al señor Maduro: ¿Dónde están las famosas 10 millones de vacunas rusas Sputnik V?», emplazó el estudiante.

LEE TAMBIÉN Freddy Ceballos, el farmacéutico que expuso la crisis de medicamentos ante el mundo

De igual manera, aseveró que Venezuela es el único país de la región que menos pruebas PCR ha aplicado, al destacar que van menos de 3 millones 500 mil pruebas de este tipo por falta de reactivos médicos.

La Federación de Centros Universitarios (FCU), que constituye al máximo organismo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Foto: Bárbara Rodríguez

Violentos atacaron la protesta pacífica

Durante las declaraciones de los estudiantes de medicina de la UCV, varios hombres desconocidos, presuntos miembros de un colectivo que opera en el Hospital Universitario de Caracas, irrumpieron agresivamente para impedir que la actividad se siguiera desarrollando.

La representación estudiantil había decidido realizar una protesta simbólica mostrando unas bolsas negras de polietileno rellenas de papel para simular que eran muertos por COVID-19, acción que los violentos calificaron de delito al considerar que los estudiantes y los medios de comunicación pretendían distorsionar la situación pandémica en Venezuela y hacerle creer a la población que lo que contenían las bolsas eran de verdad cuerpos fallecidos.

Finalmente, los agresores decidieron disolver la manifestación pacífica rompiendo todas las bolsas en medio de gritos y ofensas verbales a los periodistas presentes en el lugar.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas