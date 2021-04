Exclusiva ND | Dip. Olivares: El plan de vacunación no es expedito, podría tardar hasta 15 años inmunizar al país

El diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, José Manuel Olivares, rechazó tajantemente que el Plan de Vacunación implementado por el gobierno de Nicolás Maduro sea «expedito», como afirmó ayer el ministro oficialista de Salud, Carlos Alvarado.



El lunes, el titular de Salud afirmó que el plan de inmunización era «exitoso y expedito».

«Estamos desarrollando la vacunación de manera expedita, de manera rápida», dijo Alvarado a VTV, que cubría la llegada al país de 16 toneladas de material médico proveniente de China.

No obstante, Olivares aseveró en exclusiva para ND que se necesitan un promedio de 12 millones 200 mil vacunas para poder atender únicamente a las personas mayores de 55 años y al personal de salud que se encuentra en la nómina del Ministerio de Salud.

El también galeno informó que en el país hay cerca de 500 mil vacunas chinas y 250 mil rusas; aclarando que la cifra se encuentra «muy por debajo de lo necesario».

«Para diciembre del 2020, se había prometido la llegada de 10 millones de vacunas, de las cuales 260 mil ingresaron en el territorio nacional en marzo», comentó Olivares.

El diputado dijo que para sobrellevar la crisis en el país habría que aplicar 100 mil vacunas diarias, aclarando que «continuamos por debajo de la cantidad necesaria».

«A este ritmo podríamos tardar de diez a quince años en lograr la inmunidad del país», advirtió.

Medidas inadecuadas

El diputado opositor exhortó que para sobrellevar la crisis sanitaria en el país habría que «atacar la enfermedad en tres fases principales».

«Lo que ha funcionado en el mundo es realizar pruebas masivas para rastrear la enfermedad, la aplicación estricta de un cerco epidemiológico y la ampliación de la capacidad hospitalaria», detalló, e hizo hincapié en que esta medida no se ha implementado correctamente.

«Venezuela tiene la mayor tasa de mortalidad en personal de salud, y es el único país de América Latina que no ha terminado de inmunizar al sector sanitario», añadió.

Expone que los hospitales no cuentan con las condiciones necesarias para la atención de pacientes. «Somos el país con menos ventiladores y terapia intensiva de toda América latina. 160 camas de terapia y 140 ventiladores es un número terrible. En la Gran Caracas no hay una cama de terapia intensiva en los hospitales públicos y eso hace que el paciente que complique no obtenga atención», recalcó.

«A un venezolano le cuesta 25 dólares la bombona de oxígeno que solo dura un día, a eso se le suma 100 dólares de la prueba de PCR, 50 dólares es lo que cobra un médico para dar atención a domicilio; y no hablemos de lo que cuesta una resonancia. Esto reafirma que el que no tiene plata se muere», declaró Olivares.

«Se necesitan pruebas para detectar la enfermedad, información real y certera, ampliar la capacidad hospitalaria y vacunación masiva», concluyó.