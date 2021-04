Google se suma a la lucha contra el COVID-19 con Doodle sobre el uso de la mascarilla

Pese a los esfuerzos realizados por los encargados de la salud a nivel mundial, tristemente aún sido imposible doblegar a la pandemia del coronavirus.

Aunque las campañas de vacunación en distintos países continúan y van avanzando, el COVID-19 se ha vuelto todo un reto difícil de desenmarañar, ya que conforme avanzan los días y su propagación, comienzan a surgir nuevas variantes que resultan ser más peligrosas en comparación con la hallada en noviembre de 2019 en Wuhan, China.

Esto abre todo un paradigma en el mundo de la ciencia, ya que no se sabe con exactitud si las vacunas aplicadas serán igual de efectivas con las distintas variantes, y lo mismo ocurre con los tratamientos médicos contra la COVID-19.

Es por ello que todos los días escuchamos que no hay que bajar la guardia y seguir protegiéndonos y también a los nuestros, recordándonos siempre que nuestro mejor aliado ante esta situación es el uso de la mascarilla.

Es por ello que Google se ha unido a la lucha contra el coronavirus lanzando este martes por la mañana, en prácticamente todo el mundo, un Doodle con el cual se pretende generan conciencia respecto a lo importante que es el utilizar adecuadamente la mascarilla.

Masks are still important. Wear a mask and save lives.

As COVID-19 continues to impact communities around the world, help stop the spread by following these steps → https://t.co/yn3hm5iZ5Y#GoogleDoodle pic.twitter.com/rH7xyNLoDP

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 6, 2021