La decisión de Jennifer Aniston sobre Brad Pitt que nadie vio venir

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie podría incluir un giro interesante, en esta oportunidad protagonizado por Jennifer Aniston.

En medio de las acusaciones por supuesta violencia doméstica, la expareja del actor se convertirá en un testigo crucial en el proceso.

Así lo reveló el portal AS, destacando, que mientras Angelina se prepara para demostrar los abusos, Brad tendría varias cartas bajo la manga.

Según informa The Mirror, el actor de Once Upon At Time in Hollywood se encuentra “devastado”, por lo que ha conseguido gran apoyo en su ex.

¿JENNIFER ANISTON DEFIENDE A BRAD PITT?

Aunque no ha sido confirmado, Aniston estaría más que dispuesta a testificar a favor de Pitt si la situación lo requiere.

“Tan pronto como las acusaciones de violencia doméstica se hicieron públicas, Jen habló directamente por teléfono con Brad. Quería hacerle saber que estaría allí para él, pase lo que pase”, comentó un allegado a los artistas.

“Brad ha quedado devastado por las últimas acusaciones de Angelina. Se siente realmente perdido. Las palabras de aliento y apoyo de Jen han llegado en un momento tan tumultuoso de su vida“.

Cabe destacar, que pese a que terminaron hace más de una década, Jennifer y Brad han demostrado que conservan una relación muy cercana.

Incluso algunas personas cercanas a los actores se han atrevido a comentar que están planteándose retomar su relación.

“Tienen horarios que les toman todo el día, entonces lo que hacen es verse secretamente, así sea unos pocos minutos. Toman café o almuerzan. Son solo dos amigos relajándose y desahogándose sobre sus vidas”, señaló Infobae.

Por otro lado, Jolie, se encuentra reuniendo pruebas que podrían afectar la custodia compartida de sus hijos en común.

Se espera que en las próximas semanas, la polémica que rodea a las estrellas de Hollywood se disipe, incluso con participación o no de Jennifer Aniston.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial