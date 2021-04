Josemith Bermúdez: «Le dije a mi hijo que algún día me puedo ir al cielo”

La salud de Josemith Bermúdez mantiene a todos los que la quieren y han seguido su carrera artística en vilo, los vaivenes de una dura enfermedad como el cáncer la han mantenido postrada a una cama, luchando con un dolor que no cesa. Pero, a pesar del sufrimiento, ella sonríe, se mantiene en constante comunicación con sus seguidores, e incluso toma fuerzas para conversar con la prensa y contar su testimonio de vida.

«El cáncer es un proceso muy complejo, en mi caso, es mi tercera reincidencia, como dice mi doctor, cada vez que vuelve, vuelve con más fuerza, el cuerpo hace resistencia a la quimioterapia, gracias a Dios, parece mentira, mi cuerpo ha reaccionado, bajan los marcadores tumorales, pero en junio cuando yo reincidí, recibí los seis ciclos de quimio y para finales de octubre no me habían bajado los marcadores, entonces yo decidí dejar el tratamiento porque me estaba haciendo mucho daño, me costó mucho sobreponerme, yo pensé que iba a estar mejor, que si la mente es positiva, yo he leído tanto, que si perdonar a mis ancestros, que si reencontrarme con mi pasado, sanar, el perdón, todo lo que dicen, tengo demasiada información en la cabeza y para mi fue frustrante que en diciembre volviera con más fuerza», contó sobre su dura batalla durante una emotiva entrevista con Shirley Varnagy por Unión Radio.

Sobre su evidente pérdida de peso, cuenta que su complicado cuadro médico producto de una metástasis en la pelvis le ha afectado su sistema digestivo, razón por la cual no ha podido alimentarse bien. Confiesa que decidió volver a su tratamiento de quimioterapia «porque no se quiere morir» pero que sigue sintiendo mucho dolor por la inflamación de algunos de sus órganos.

La preocupación más grande de Josemith Bermúdez siempre ha sido su hijo, Juan Cristóbal, de 11 años de edad. En esta abierta entrevista con Shirley revela que hace unos días llamó a su padre, que vive en México, para que lo viniera a buscar porque ella siente mucho miedo de morir con su hijo en casa, no quiere que presencie todo este proceso tan difícil. Incluso confiesa que varias veces ha hablado con él sobre la muerte, sobre la posibilidad de que «alguna día mami se vaya al cielo».

«Yo quiero dejar de luchar, muchas veces he estado agotada, uno se agota del dolor, es un estado donde no quiero estar, necesito salir de esto porque la mente se agota, te entregas y listo, será lo que Dios quiera. Estoy pasando por un momento muy complejo porque tengo un hijo de 11 años, pero yo sé que nos iremos cuando Dios lo decida», aseveró esta guerrera que se ha convertido en ejemplo de lucha y por quien seguimos orando por su pronta sanación.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial