Joven cuenta cómo fue víctima de un ataque sexual en plaza Altamira

Una joven, identificada en su cuenta de Twitter como @kekitate, contó en esta red social todo lo que vivió este lunes -5 de abril- cuando fue víctima de un ataque sexual al transitar por el municipio Chacao, en el estado Miranda.

La chica, residente de Guarenas, narró que salió temprano rumbo a Caracas a hacer unas diligencias, específicamente, en Chuao. Luego, de regreso, al caminar a la altura de la Plaza Altamira rumbo a Parque Miranda para tomar el bus a su hogar, un hombre comenzó a decirle palabras obscenas y a perseguirla. Ella notó que detrás también venían otros dos hombres junto a este sujeto. Algo que la hizo ponerse aún más en alerta.

El tipo que la acosaba verbalmente comenzó a andar más rápido hasta que la alcanzó y al pasar junto a ella: “me pinchó con algo en la zona de la cadera, sentí un calor desde los pies a la cabeza, vi a un muchacho pasar a mi lado y solo le grité «me pinchó, ayúdame”, escribió.

En un tuit siguiente, señaló: “Él me jaló por el brazo, me abrazó. Me mareé muy rápido, no sentía las piernas, todo me daba vueltas, inmediatamente empecé a escuchar alaridos, gente hablaba mucho, muy rápido. El chico me preguntó a dónde iba, le contesté que a Guarenas”.

De allí en adelante hay mucha confusión en su cabeza y recuerdos vagos. Sabe que, posterior al pinchazo, se encontraba en un bus rumbo a Guarenas, que una chica le hablaba constantemente para ayudarla a mantenerse consciente y que tuvo oportunidad de hablar con su papá para decirle que la esperara en un sitio.

“No sé qué hubiera sido de mí si esa persona, del cual no recuerdo su rostro ni nada de él, me hubiera auxiliado, dónde estaría, qué me hubieran hecho… ¿Estuviera muerta en este momento?”, tuiteó.

En su casa fue atendida, la hicieron tomar leche y vomitar. Narró que iría este martes -6 de abril- al médico y a colocar la denuncia ante los organismos competentes. Asimismo, pidió a las autoridades de Chacao que tomen acciones ante estos sucesos. “Mi caso no es el único, no quiero que sigamos viviendo con miedo, ¿Cuánto más tiene que pasar? Ya basta”, dijo.

Alcaldía de Chacao redoblará el patrullaje

Aunque el alcalde indicó que no ha recibido otras denuncias de ese tipo, en redes sociales decenas de usuarios manifestaron que el testimonio de la joven no era el primero del que tenían conocimiento, coincidiendo modus operandi y lugar.

En ese sentido, Duque instó a la ciudadanía a presentar denuncias ante esos hechos delictivos.

A todo esto, el alcalde de Chacao confirmó que la joven se encuentra a salvo en Guarenas.

“La joven nos confirmó que estaba haciendo unas diligencias en Caracas, salió de Chuao, tomó un autobús y se bajó en Altamira para ir al Parque Miranda. Si bien no hemos recibido más denuncias formales de casos similares, Polichacao y la Dirección de Inteligencia estarán atentos y desplegados en la zona permanentemente”, dijo.

