Joven relató a El Pitazo cómo tres hombres la acosaron y drogaron en Altamira

Caracas.- Una joven de 24 años de edad que hizo viral en Twitter un hilo sobre una experiencia de acoso sexual de la que fue víctima la tarde de este lunes, 5 de abril, relató a El Pitazo cómo tres hombres intentaron dormirla luego de inyectarla en los alrededores de la plaza Altamira, municipio Chacao.

“Sin duda fue una de las peores cosas que he vivido en mi vida y pienso que se debe hacer público; esto no debe seguir sucediendo. Yo afortunadamente me siento agradecida porque estoy aquí, estoy en casa, estoy a salvo. Una persona logró ayudarme, pero sé que hay muchas que aún siguen desaparecidas que pasaron por lo mismo, que lamentablemente no lo pueden contar y eso me da mucha tristeza”, narró la joven.

La muchacha, a quien se le resguardó su identidad, salió de su residencia, ubicada en Guarenas, a eso de las 4:00 am con rumbo al CDI Salvador Allende, ubicado en Chuao, Caracas; tenía previsto buscar una cita médica para su mamá y así lo hizo.

Pasado el mediodía, tomó un autobús que llegaba hasta Chacao. La joven aseguró que se bajó en las inmediaciones de la Embajada de Canadá. “Yo dije: ‘Bueno, nada, es bastante cerca; puedo caminar y no pago otro pasaje’. Me fui caminando en dirección a Parque Miranda por el lado derecho de la calle; de repente noté que una persona, un hombre, se aproximó mucho a mí.

Logré voltear solo una vez, porque de verdad eran horribles las cosas que me decía. Su estatura estaba entre 1,70 cm y 1,75 cm; llevaba un suéter azul marino, una gorra negra. Sí pude notar que las manos eran blancas; llevaba tapabocas; los ojos eran medio achinados; también llevaba jeans y zapatos azules; eso fue lo único que pude notar”, precisó la víctima.

Durante el relato la joven tuvo que hacer varias pausas en vista del nerviosismo que le producía rememorar las últimas horas. También indicó que se sentía mal, tenía náuseas y la piel irritada: “El hombre comenzó a decirme cosas super lascivas; me decía que yo me tenía que ir con él, que estaba hermosa y un montón de babosadas. Tomé la decisión de mirar hacia adelante y de no voltear nunca, porque de verdad me daba mucho miedo, pero pude escuchar que él hablaba con otros dos hombres. Apuré el paso”.

Otro muchacho, ajeno a lo que sucedía, apareció muy cerca de la escena. La víctima comentó a El Pitazo que en el mismo instante que sintió un puyazo en la cadera, el joven le pasó por un lado. “Le grité ‘mira, este tipo me pinchó, ayúdame. Inmediatamente se volteó y me haló por el brazo. Empecé a escuchar como alaridos y a sentirme aturdida. Tenía el cuerpo entumecido, sentía muchísimo calor y me sentía demasiado mareada; el muchacho me preguntó que para dónde iba; yo le dije que a Guarenas. ¿Puedes caminar?, y le dije que sí”.

“Me acompañó y me monté en el bus. De verdad no recuerdo si pagué el pasaje o nada; me senté al lado de una muchacha que constantemente me decía, ‘¿estás bien?’, y yo solamente le decía que sí; estaba medio dormida”, contó.

Su padre, con quien se comunicó por teléfono, la esperaba en la entrada de Guarenas y al llegar a su casa, transcurrida menos de una hora de camino, detalló que “ocurrió el real efecto de lo que entró a mi cuerpo”. “Mis pies, la cara y el cuerpo estaban muy calientes; tenía una reacción horrible. Una amiga de mi mamá que es enfermera me puso hielo encima y me sobó las piernas; me dieron a tomar leche y me dijo que vomitara lo más posible, que era lo que podíamos hacer en este caso para no ir al médico de forma inmediata porque sentía que no me podía mover”.

“Mi familia está bastante angustiada y sí voy a formular la denuncia porque no quiero que esto siga pasando; de verdad ni siquiera sé cómo llegué a casa; solo sé que le agradezco a la persona que me auxilió por estar ahí en ese momento y por acudir a mi llamado”, puntualizó.

Luego de la entrevista que la joven concedió a El Pitazo, fue contactada por funcionarios de Polichacao, organismo donde formulará la denuncia. Representantes de este mismo cuerpo policial realizaron a mediados de mes, a través de este medio, una serie de alertas a mujeres jóvenes que transitan por el municipio Chacao para prevenirlas de la actuación de una banda que se encarga de captar mujeres para luego incluirlas en una red de prostitución. Aseguraron que ya hay varios detenidos de esta red internacional y que continúan tras su pista.

