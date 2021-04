Kawhi Leonard amenazó a Marcus Morris antes del partido ante Lakers

La estrella de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, es un tipo divertido. Tanto es así que antes de enfrentarse a Los Lakers, tuvo algunas bromas para los gemelos Marcus Morris y Markieff Morris.

Según Farbod Esnaashari de Sports Illustrated, Leonard jugó con su compañero de equipo Marcus antes de su duelo con los Lakers, advirtiendo que lo miraría si su hermano gemelo le anotaba. Todo el equipo de los Clippers se unió a la diversión, como era de esperar.

Kawhi Leonard joked that he told Marcus Morris he’d look at him anytime his brother Markieff scored on him. All the Clippers looked and laughed at Marcus Morris when Markieff hit the AND1 on him.

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) April 5, 2021