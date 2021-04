Historia de Crímenes Reales: Roscoe Arbuckle

En el verano de 1921, Roscoe «Fatty» Arbuckle estaba en la cima del mundo. Paramount Pictures le había pagado 3 millones de dólares, una cifra sin precedentes, para protagonizar 18 películas mudas en 3 años, y acababa de firmar otro contrato de un millón de dólares con el estudio. La última película del comediante corpulento, Crazy to Marry (Loco por casarse, 1921), se estaba exhibiendo en los cines de todo el país. Así que su amigo Fred Fischbach planeó una gran fiesta para celebrarlo, una celebración del Día del Trabajo de tres días de juerga en el Hotel St. Francis en San Francisco.

Pero al final de esa semana, Fatty Arbuckle estaría sentado en la celda 12, en la zona de delitos graves de la Corte de Justicia de San Francisco, en prisión sin fianza, acusado del asesinato de una actriz de 25 años llamada Virginia Rappe. Crazy to Marry fue eliminada rápidamente de la cartelera y una nación entera se indignaba al descubrir la cara más sórdida fuera de las pantallas de las estrellas de Hollywood. Tras los problemas de Arbuckle había una misteriosa mujer llamada Maude Delmont, una testigo de la acusación que nunca sería llamada a testificar porque la policía y los fiscales sabían que su historia no se aguantaría en el estrado. Sin embargo, lo que tenía que decir sería más que suficiente para arruinar la carrera profesional de Arbuckle.

Los días previos a la fiesta no hicieron que Arbuckle tuviera el mejor estado de ánimo posible. Estaba en el mecánico, donde su automóvil Pierce-Arrow estaba siendo reparado, en Los Ángeles, y Fatty Arbuckle se sentó sobre un trapo empapado en ácido en el garaje. El ácido le quemó los pantalones hasta las nalgas, causándole quemaduras de segundo grado. Estuvo tentado de cancelar el viaje a San Francisco, pero Fischbach no quería ni oír hablar del tema. Ató un anillo acolchado de goma para que Arbuckle pudiera sentarse, y subieron por la costa hasta St. Francis, donde Fischbach había reservado habitaciones contiguas y una suite.

Según Arbuckle, Fischbach arregló todo, desde las habitaciones y los invitados hasta el alcohol (a pesar de que era la época de la Prohibición), y el Día del Trabajo, el 5 de septiembre de 1921, Arbuckle se despertó y descubrió que tenía muchos huéspedes no invitados. Aún seguía en pijama, albornoz y zapatillas cuando vio a Delmont y Rappe y expresó su preocupación de que su reputación pudiera alertar a la policía sobre la «fiesta de la ginebra». En Los Ángeles, Delmont era conocida como una madame y chantajista; Rappe se había hecho una especie de reputación como modelo, diseñadora de ropa, aspirante a actriz y chica fiestera. Pero para entonces la comida y la bebida fluían, la música sonaba y Arbuckle dejó de preocuparse pronto por su agotador horario de trabajo, las quemaduras en el trasero o simplemente quiénes eran todos esos invitados. Lo que sucedió en las horas siguientes aparecería en las primeras páginas de los periódicos de la cadena nacional de William Randolph Hearst, en titulares titánicos, antes de que Arbuckle tuviera siquiera la oportunidad de contar su versión de la historia.

La actriz Virginia Rappe, de 25 años de edad.

Maude Delmont pronto pintó un retrato siniestro del despreocupado príncipe del cine mudo. Esto es lo que le dijo a la policía: después de que Fatty Arbuckle y Virgina Rappe tomaran unos tragos juntos, él llevó a la actriz a una habitación contigua y le dijo: «Te he esperado durante cinco años, y ahora te tengo». Más o menos media hora después, Delmont escuchó gritar a Rappe, de modo que primero llamó a la puerta cerrada y después la pateó. Con cierto retraso, Arbuckle abrió la puerta en pijama, con el sombrero de Rappe «ladeado» y sonriendo con su «tontorrona» sonrisa de actor. Detrás de él, Rappe estaba tumbada en la cama, gimiendo.

«Arbuckle lo hizo», dijo la actriz, según Delmont.

Virgina Rappe fue llevada a otra habitación. Llamaron a un médico y este la atendió. Rappe se quedó en el hotel unos días antes de ser trasladada a un hospital, donde murió, el 9 de septiembre, por una perforación en la vejiga.

Los periódicos de Hearst hicieron su agosto: posteriormente, el editor diría que el escándalo Fatty Arbuckle vendió más periódicos que el hundimiento del Lusitania. Los periódicos supusieron que mientras la estrella de más de 120 kilos de peso agredía sexualmente a Virginia Rappe, había roto su vejiga; el San Francisco Examiner publicó una caricatura editorial titulada «Entraron en su salón», presentando a Arbuckle en medio de una telaraña gigante con dos botellas de licor a mano y siete mujeres atrapadas en la red. Comenzaron a circular los chismorreos de que había consumado todo tipo de depravaciones sexuales.

Arbuckle se entregó y fue retenido durante tres semanas en la cárcel. La policía distribuyó una foto policial del abatido actor, fotografiada con traje y pajarita, y su cara redonda no mostraba la alegría que todos veían en el celuloide. Fatty Arbuckle permaneció en silencio mientras los rumores crecían. Los abogados de Arbuckle insistieron en que era inocente y solicitaron que el público no emitiera ningún juicio hasta que se hubieran aclarado todos los hechos. Pero rápidamente se dieron cuenta de que Roscoe Arbuckle tendría que hacer una declaración, y el comediante contó una historia muy diferente a la de Maude Delmont.

Después de tomar unas copas con Virginia Rappe, la actriz se puso «histérica», dijo Arbuckle. «Se quejaba de que no podía respirar y luego comenzó a rasgarse la ropa». En ningún momento, insistió Arbuckle, estuvo solo con ella, y dijo que tenía testigos para corroborar este punto. Encontró a Virginia Rappe en el baño, vomitando, y él y otros invitados trataron de reanimarla de lo que creían que era intoxicación. Finalmente, le consiguieron una habitación propia donde podría recuperarse.

Arbuckle fue acusado de homicidio y el juicio se fijó para el siguiente mes noviembre. El fiscal de distrito de San Francisco, Matthew Brady, vio el caso como la oportunidad perfecta para iniciar su carrera política, pero estaba empezando a tener problemas con su testigo estrella, Maude Delmont. A veces decía ser una amiga de toda la vida de Virginia Rappe; otras veces, insistía en que se habían conocido unos días antes de la fiesta. Brady descubrió que Maude también tenía un historial criminal de fraude y extorsión. También conocida como Madame Black, Delmont conseguía mujeres jóvenes para algunas fiestas, donde los ricos invitados masculinos usualmente se encontraban siendo acusados ​​de violación y chantajeados. Luego estaba la cuestión de los telegramas que envió a los abogados tanto en San Diego como en Los Ángeles: «TENEMOS A ROSCOE ARBUCKLE EN UN AGUJERO AQUÍ OPORTUNIDAD PARA GANAR UN DINERO CON ÉL».

Aun así, Brady fue a juicio. Los periódicos nunca cuestionaron la versión de los hechos de Maude Delmont, y siguieron azotando a Arbuckle. Su reputación estaba en ruinas, incluso después de que sus amigos Buster Keaton y Charlie Chaplin dieran fe de cómo era realmente.

Pero los abogados de Arbuckle presentaron evidencias médicas que mostraban que Virginia Rappe había tenido una afección crónica de la vejiga, y su autopsia concluyó que «no había señales de violencia en su cuerpo, no había señales de que la chica hubiera sido atacada de ninguna manera». (La defensa también tenía testigos con información dañina sobre el pasado de Virginia Rappe, pero Fatty Arbuckle no dejó que testificaran, dijo, por respeto a los muertos). El médico que trató a Rappe en el hotel testificó que ella le dijo que Arbuckle no intentó abusar sexualmente de ella, pero el fiscal desestimó el punto como un rumor.

Fatty Arbuckle. (Foto: Wikipedia)

Arbuckle subió al estrado en su propia defensa, y los miembros del jurado votaron 10-2 por la absolución. Cuando la fiscalía lo juzgó por segunda vez, el jurado se estancó de nuevo. No fue hasta el tercer juicio, en marzo de 1922, cuando Arbuckle permitió que sus abogados subieran al estrado a los testigos que habían conocido a Virginia Rappe. Roscoe Arbuckle tenía poca elección: sus fondos estaban agotados, gastó más de 700.000 dólares en su defensa y se suponía que su carrera estaba muerta. Los testimonios afirmaron que Virginia Rappe había sufrido ataques abdominales previos; bebía mucho y a menudo se desnudaba en las fiestas después de hacerlo; era promiscua y tenía una hija ilegítima. Uno de ellos también atacó a Maude Delmont como «la testigo denunciante que nunca fue testigo».

El 12 de abril de 1922, el jurado absolvió a Arbuckle de homicidio involuntario, después de deliberar durante solo cinco minutos, cuatro de los cuales fueron utilizados para preparar una declaración:

La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Creemos que se le ha hecho una gran injusticia… no se ha presentado la más mínima prueba que lo relaciones en modo alguno con la comisión de un crimen. Fue valiente durante todo el juicio y contó una historia sencilla en la que todos creemos. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense se sume al juicio de catorce hombres y mujeres que dictaminan que Roscoe Arbuckle es completamente inocente y está libre de toda culpa.

Una semana después, Will Hays, a quien la industria cinematográfica contrató como censor para restaurar su imagen, prohibió que Fatty Arbuckle apareciera en la pantalla. Hays cambió de opinión ocho meses después, pero el daño ya estaba hecho. Arbuckle cambió su nombre a William B. Goodrich (Will B. Good) y trabajó entre bastidores, dirigiendo películas para amigos que permanecieron leales a él, apenas pudiendo ganarse la vida en el único negocio que conocía. Poco más de diez años después, el 29 de junio de 1933, sufrió un ataque al corazón y murió en su habitación de hotel. Roscoe «Fatty» tenía 46 años.

Criminalia

Por: Reporte Confidencial