Fecha oficial del capítulo final del manga de Shingeki no Kyojin

Son meses movilizantes para los fanáticos de Shingeki no Kyojin , o también conocida como ‘Attack On Titan’, ya que hace unas semanas se estrenó la cuarta y última temporada de su anime. Esta serie es original de Wit Studio, pero esta nueva entrega estuvo a cargo de la productora Mappa. Lo nuevo de la serie se puede ver en Crunchyroll en Latinoamérica, pero además en México tienen disponible Funimation. Dos servicios que se unieron recientemente para continuar expandiendo las adaptaciones japonesasas a otros puntos del planeta.00:00/00:00

El manga japonés está escrito e ilustrado por Hajime Isayama. ¿De qué se trata? Se ambienta en un mundo donde la humanidad vive en ciudades rodeadas por enormes murallas para protegerse de los Titanes, criaturas gigantes que devoran humanos. La historia se centra en Eren Yaeger, su hermana Mikasa Ackerman y su amigo Armin Arlert, cuyas vidas cambian con la aparición del Titán Colosal, el cual destruye su ciudad natal y provoca la muerte de la madre de Eren, y éste jura venganza contra ellos.

A principios de noviembre, Isayama declaró que el manga se encontraba en un 98 y 99 por ciento completo, y que podría finalizar este 2020, pero no será de esta manera. Pese a que los aficionados no quieran, la historia esta cada vez más cerca de concluir, y ya se ha revelado una fecha para el final de ‘Shingeki no Kyojin’.

+¿Cuándo finalizará el manga de ‘Shingeki no Kyojin’?

El capítulo 139 del manga final de ‘Attack On Titan’ saldrá a la venta el 9 de abril mediante la revista Bessatu Shonen, donde tendrá su traducción en inglés. El volumen 34, que también contiene los números 135, 136, 137 y 138, será publicado el 9 de junio de 2021.

Por otra parte, el Animé tendrá la oportunidad de adaptar todo el manga y recientemente acaba de estrenar la primera parte de su temporada final, y si bien la continuación era un rumor a voces, llegó la confirmación de que habrá más episodios, los cuales llegarán en el invierno japonés, que va desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022.

Spoiler

Por: Reporte Confidencial