Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 224

Pon de tu parte y llegarás a la cumbre. No te irrites ten calma. La estrella te acompaña. Buenas noticias en lo laboral. Cambio en una fecha. Solucionas un problema familiar. Lucha por lo que quieres iniciar. Camino con muchos obstáculos que logras vencer. La suerte de tu lado en este día.

Trabajo: Pendiente con juegos de palabras con compañeros que puedan traer problemas más fuerte.

Salud: Tensión nerviosa.

Amor: Emociones en una reunión de amigos. Muchos recuerdos en este día. Arreglos de tu casa por visita especial.

Parejas: Debes terminar con algo que te molesta. Estarás pendiente de personas del extranjero y sus problemas.

Solteros: El dinero que llega a tus manos. No digas lo que vas hacer. Personas que te busca.

Mujer: Debes tener cuidado de personas negativas que están a tu lado. Inicios. Ten fe para que todo mejore.

Hombre: Algo con ejercicios que te activas. Busca lo que quieres hacer. No digas cosas si no estás seguro.

Consejo: No tengas miedo.

Tauro

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 720

La felicidad la tienes en tus pensamientos. Se positivo (a) en lo que vas hacer. Ten calma en todo. No cuentes tus cosas. Concéntrate en lo que quieres superar. Controla los malos pensamientos. Haz una limpieza espiritual en tu casa. Todo mejora. Buenas noticias. Decisiones.

Trabajo: Te llega un dinero por trabajo extra. Continúa tu camino no te detengas.

Salud: Malestar en la dentadura.

Amor: Te regalan una revista con un mensaje. Cuidado con los excesos. Concretas una cita.

Parejas: Molestia con hijo. Aplícate en la reunión familiar. Harás compras rápidas. Gastos por comida.

Solteros: Cambio de vehículo. Inicias el día con logros y triunfos. Mudanzas. Cambios en tu cuarto.

Mujer: Gran momento para iniciar lo que quieres. Estás en el momento real del amor con tu pareja.

Hombre: Te reúnes con alguien que inicias un romance. Pones en marcha los proyectos.

Consejo: Aprende amar a todos indistintamente.

Géminis

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 801

Confía en la fuerza que está dentro de ti para lograr tus metas. Ten seguridad ya que esa persona te responde en lo que pides. Sigue hacia adelante. Mucha fuerza en tu entorno. Vences muchas dificultades. No dudes en lo que haces. Tienes poder en tu mano para solucionar un problema.

Trabajo: Conversación productiva con un socio o jefe. Aprende a distribuir tu tiempo.

Salud: Cansancio físico.

Amor: No pierdas el tiempo en cosas sin importancia. Deja que se vaya lo que no funciona.

Parejas: Te sientes decepcionado (a) con tu pareja ya que no hace lo que ofreció. Te ofrecen un viaje.

Solteros: Defenderás a una persona cercana. Cuidado con perder un dinero que pones para hacer un negocio.

Mujer: No permitas que jueguen con tus sentimientos. No debes que te manipulen o quererte a ti más.

Hombre: Recibes ayuda sin ningún interés. Una nueva relación amorosa. No discutas delante de tu familia.

Consejo: Se optimista y vencerá.

Cancer

Palabra clave: Sol.

Número de suerte: 424

Confía en la fuerza que está dentro de ti. Procura hacer las paces con tus enemigos. Olvida ese pasado. Las cosas están muy lentas. No escuches a otros en comentarios nocivos. Logras vencer un obstáculo. Haces inversiones. Evolución. Culminas algo en tu casa. Has ejercicios.

Trabajo: Tienes protección espiritual en lo laboral o negocio. Mujer cercana que te pide ayuda por un empleo.

Salud: Cuidado con dolores en el pecho.

Amor: Cuídate de un grupo de personas que te quieren hacer daño pero siempre hay quien te quiera y te ayuda.

Parejas: No tienes excusas en una llegada tarde a tu casa. No discutas en la calle o en la puerta de tu casa.

Solteros: No discutas con la familia por dinero. Visitas una iglesia. Atiende más a tus muertos. Bendiciones.

Mujer: Celebraciones con pago que recibes y tu familia está más tranquila. No discutas. Nuevas ideas.

Hombre: Negocios que quieres hacer pero cuidado revisa bien los documentos que vas a firmar.

Consejo: Si te caes levántate y continua.

Leo

Palabra clave: Perseverante.

Número de suerte: 103

No digas nunca que no puedes adelante ten fe. Todo en la vida es hermoso. Controla esos sufrimientos. No permitas que nadie te quite el control de las cosas. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias. Compartir. Momentos muy sociales. Cambio de look. Controla el estrés.

Trabajo: Caminos abiertos en lo que quieres lograr. Decisiones importantes. Controla las actitudes negativas.

Salud: Pendiente con caídas.

Amor: Estás activando una energía positivas en tu vida. El amor se activa deja la rutina. As cambio en lo que haces.

Parejas: Llamadas importante en lo laboral. Cuidado con lo que hablan de ti te pueden hacer daño.

Solteros: No prestes dinero. Realiza un viaje por carretera. Vences enemigos. Preocupaciones.

Mujer: Cuidado con lo que dices. Viaje por muchos días. Nuevos caminos. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: Con molestia no logras nada. Sentirás que estás muy decidido hacer algo. Se positivo ya que lo que es tuyo llega.

Consejo: Deja la tristeza.

Virgo

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 081

Busca el camino de tu vida. Las buenas energías cooperan contigo. Sigue adelante. Muchas bendiciones en este día tómate las cosas con calma. Dios no te abandona. Confía en ti. Piensa bien las decisiones que quieres tomar. Escucha consejo de personas que tiene más experiencias. Bendiciones.

Trabajo: Tienes las herramientas en tus manos para lograr lo que quieres en tu vida.

Salud: Alergias.

Amor: Llegas acuerdo por una fecha de boda. Sé más creativo (a). Evolución. Se cierra un ciclo.

Parejas: Cuídate de personas que están contigo por dinero. Movimientos. Nuevas citas.

Solteros: Sal no estés en tu casa el encierro no funciona. Cambia esos pensamientos. El amor llega a tu vida.

Mujer: Ayudas a una amiga por un problema de salud. Compra de ropa. Nuevas aventuras.

Hombre: No olvides una noche especial. Cuídate con lo que bebes o comes en una reunión.

Consejo: Bendice tu día, dale gracias a dios por todo.

Libra

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 821

Los brazos parados no producen sal a la calle busca eso que te espera. El mundo en tus manos. Por lo que estás pasando lo solucionas, todo pasa nada es eterno. Pon en marcha tus ideas. Cancelas una deuda pendiente. Atiende más a tu hijo y pareja. Solucionas un problema familiar.

Trabajo: Asume tu responsabilidad. Ten calma y paz en tu vida. Movimientos astrales que te afectan en positivo.

Salud: Estabilidad.

Amor: Alguien que te quiere mucho te busca. Llegan cosas rápidas. Nuevos cambios.

Parejas: Sales de cosas detenida. Alegrías por fertilidad. Cambios en la rutina. Un nuevo empleo.

Solteros: Sientes que no dicen la verdad un grupo de trabajo. Un nuevo amor que llega a tu vida.

Mujer: Llega una persona para defenderte en una reunión. Mantén confianza. Paseo a sitio de mucho frío.

Hombre: Si te caes levántate y sigue. Logras arreglar un carro. Solucionas un problema con un teléfono.

Consejo: Conserva tu buen humor en todas las circunstancia.

Escorpio

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 238

Ayuda al que se equivoca. El amor lo hace todo. El cielo está dentro de ti. Momento de cuidar lo que haces o dices. Una nueva relación social. Avances. Sentirás que un familiar no asume su responsabilidad. Te alejas de algo que te molesta. Aprende a quererte más. Escuchas a un amigo.

Trabajo: Evita situaciones de violencia en tu entorno laboral. Molestia por cheque que no puedes cobrar.

Salud: Malestar de oído.

Amor: No pierdas la esperanza en lo que quieres con una persona. Pendiente que te vigilan.

Parejas: Te diviertes con tu pareja. Noche especial. Deja los nervios no te detengas. Diversión proyectos.

Solteros: Compras necesaria de niños. Discusiones con una mujer. Debes ahorrar algo que te pagan.

Mujer: Vas a un sitio donde haces terapias. Alguien del pasado que llega a tu vida. No pierdas el tiempo haz las cosas bien.

Hombre: Debes hablarle claro a la persona que está a tu lado. Cambios en tus finanzas.

Consejo: Controla las palabras ya que tienen poder.

Sagitario

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 961

Controla los pensamientos negativos. No le des importancia a los comentarios. Te llega una solución de un medicamento. Amiga que te pide ayuda. Cancelas deudas pendientes. Recibes comprensión y apoyo de tu pareja. Celebraciones y alegrías en un grupo de amigo. Seguirás solo (a).

Trabajo: Días donde cumples muchos sueños en lo económico. Hecho curioso con computadora.

Salud: Gripe.

Amor: Deja el egoísmo. Debes estar frente a las cosas y ser claro (a). El amor en tu entorno.

Parejas: Algo con moneda extranjera. Resuelves algo por interés. Mudanzas. Pendiente con viaje.

Solteros: Conoces a una persona que cambia lo que quieres en la vida. Paseos a sitio frío.

Mujer: Nuevos proyectos. Te encuentras con amigos del pasado en una fiesta. Mejora tu salud.

Hombre: La suerte está a tu lado. Debes cambiar un vehículo. Éxitos y logros. El amor a tu lado.

Consejo: Aprende a disculpar.

Capricornio

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 523

Estudia. Sigue adelante. Vive tu vida y deja la de los demás. La estrella te acompaña en este día. Sales adelante en situación económica. Organízate vuelves a caer en los mismos errores. Maneja bien tu presupuesto. Aprende de los errores. Alguien que te bendice en todo momento. Se positivo (a).

Trabajo: Logras ese empleo esperado. Firmas un contrato. Día de mucho beneficio en lo laboral bendiciones.

Salud: Sin novedad.

Amor: Alguien del pasado que te busca. La armonía llega a tu vida. Dejas los problemas con tu pareja.

Parejas: Los sentimientos que demuestras a tu pareja serán bien recompensados.

Solteros: Buenas noticias por un viaje. Celebraciones alegrías. Harás una remodelación en una oficina.

Mujer: Viaje de ida y vuelta que será importante. Alguien del pasado que llega. Arreglas documentos.

Hombre: No escuches chisme por tu pareja. Cancelas una deuda. Te vas de un sitio con alegría.

Consejo: Se tolerante con el que se equivoca.

Acuario

Palabra clave: Grandeza.

Número de suerte: 358

No te desanimes lucha por lo que quieres. Nada es eterno todo pasa ten fe en tus pensamientos. Haz el bien y no mires a quien. La abundancia a tu lado. Llegan buenas noticias. Algo con moda que te llega. Controla tu mal carácter. Necesitas unas vacaciones para descansar. Celebraciones.

Trabajo: Recibes una señal de tu Ángel debes estar pendiente de eso por lo laboral. Alguien que te dice una mentira.

Salud: Desequilibrios emocionales.

Amor: Estás en un sitio con experiencias religiosas que te gusta. Amaneces en otro sitio que no es tu casa pero muy feliz.

Parejas: Asistes a un sitio con tu pareja donde vives algo hermoso. Noches especiales.

Solteros: No te impacientes. Alegrías con niños. Reconciliación con alguien que no hablabas.

Mujer: Un familiar que le dan un puesto importante en empresa grande. Celebraciones y alegrías por lo que te dan.

Hombre: Te dirán un secreto. No tomes decisiones sin saber la verdad de una situación. Respeta a los demás.

Consejo: Cada quien es responsable de sus actos.

Piscis

Palabra clave: Cantos.

Número de suerte: 523

Has ejercicios de respiración. Se alegre y optimista. El mundo está lleno de luz divina y tú la ves. Te llega una noticia para un trabajo en la web. Logros triunfos. Llegas acuerdo con un hombre que es muy irónico. Tienes protección espiritual. Ve claramente que todo es posible este día.

Trabajo: Es el momento de aumentar todo lo que haces. Proyectos que se detienen. Evolución en tierras calientes.

Salud: Cambios anímicos.

Amor: Se paciente todo llega. Sorpresa de alguien amado. Invitación a disfrutar con amigos.

Parejas: Alguien que no está y lo recuerdas mucho. Cuidado no todo el que dice que te quiere es verdadero.

Solteros: En la vida todo no es lo que tienes. Todo pasa. Estarás feliz con la persona que está a tu lado.

Mujer: Cambio de look. Inicias estudios. Tienes las herramientas en las manos para hacer algo que necesitas en tu casa.

Hombre: No tengas prisa por llegar a un fin. Una nueva relación sentimental. Te regalan un libro.

Consejo: No pierdas tu serenidad.

