Dennis Schroder reacciona a pelea con jugadores de los Toronto Raptors

La pelea del martes entre Los Angeles Lakers y Toronto Raptors presentó una acalorada pelea entre los dos equipos que resultó en expulsiones de Montrezl Harrell y OG Anunoby.

Dennis Schroder, el tipo que comenzó todo, ha hablado sobre el incidente al compartir sus pensamientos sobre el tema después del juego.

Schroder calificó el incidente con Anunoby y la reacción de O.G. como “innecesario”. Le cometió una fuerte falta para evitar puntos, pero lo sostuvo para asegurarse de que no se lastimara. Dijo O.G. no “necesitaba ir a la WWE” con él.Schroder apreció a Harrell, lo cual le dijo en el vestuario.

Schroder cometió una falta bastante fuerte sobre Anunoby en una jugada de contraataque, que este último claramente hizo una excepción. Anunoby terminó derribando a Schroder, lo que resultó en que Harrell se apresurara a ayudar a su compañero de equipo.

Schroder called the incident with Anunoby and O.G.’s reaction “unnecessary.” He fouled him hard to prevent points, but held him up to make sure he didn’t get hurt. Said O.G. didn’t “Need to go WWE” with it.

Schroder appreciated Harrell, which he told him in locker room.

— Mike Trudell (@LakersReporter) April 7, 2021