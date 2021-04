Despacho de gasolina a particulares tiene tres semanas paralizado en Monagas

1143335

Maturín.- El despacho de gasolina tiene tres semanas paralizado en el estado Monagas. El reporte fue hecho este 6 de abril por un grupo de conductores a El Pitazo. Las personas explicaron que durante Semana Santa ninguna estación de servicio funcionó.

“Esto nos impide trabajar. Nos impide salir a buscar comida más económica en el centro o en el mercado. Estoy de acuerdo con las medidas para bajar el número de contagios, pero no con las imposiciones que nos afectan económicamente”, expresó Douglas Campos, taxista.

Ante el cierre de las estaciones de servicio, Campos compró gasolina revendida. Hay personas que la venden entre dos y tres dólares el litro. “Es un precio elevado y eso nos obliga a poner más caras las carreras”, alegó. Campos considera que el gobierno debe permitir el acceso a las gasolineras sin ningún tipo de restricción.

LEE TAMBIÉN Monagas sin gasoil: 300 tractores y 400 mayoristas a punto de paralizarse

Eso mismo considera Alberto Ramos, conductor particular. Aunque su trabajo puede hacerlo desde casa, asegura que tener gasolina en el carro les permite atender cualquier emergencia que se presente. “La reserva que tenía la usé para ir al supermercado para comprar comida. Si por cualquier eventualidad debo ir a la farmacia o a una clínica, no podré hacerlo porque no puedo mover el carro”, mencionó.

Desde finales de julio en Monagas no se vende gasolina durante la semana de cuarentena radical. Este 5 de abril, la gobernadora Yelitze Santaella ratificó que las estaciones de servicio seguirán cerradas y que sólo las premium permanecerán abiertas para atender al sector priorizado, así como también a los conductores que tengan una emergencia.

Aunque Santaella dijo que no era necesario presentar un récipe o un informe médico, conductores han denunciado esta semana que es difícil surtir combustible en esta modalidad. “Muchas veces tienes que rogarle al funcionario (guardia nacional) para que te permita echar gasolina, porque no basta que digas que tienes que ir a comprar algún medicamento. Esa orden de la gobernadora no se cumple”, dijo Manuela Brito, usuaria.

Jesymar AñezOriente

Jesymar AñezOriente