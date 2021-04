Ed Sheeran enfrenta nueva demanda por plagio

Ed Sheeran parece no estar atravesando su mejor momento, y es que el reconocido intérprete podría enfrentar una demanda por plagio.

De acuerdo con el portal La Opinión, el cantautor junto a su disquera Sony Music Publishing habrían cometido una infracción de derechos de autor.

Y es que para la compañía Structired Asset Sales LLC, el exitoso single Thinking Out Loud, luce bastante similar al clásico Let’s Get It On de Marvin Gaye.

ED SHEERAN: COMIENZAN LOS PROBLEMAS

La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Federal de Nueva York, el cual recientemente solicitó información financiera y documentos de la balada a Sheeran.

Sin embargo, el tribunal niega ordenar la producción de su comercialización que no sea de conciertos o ingresos por patrocinios”, destacó el portal.

En respuesta, Ed y sus colaboradores objetaron las demandas, alegando que estas carecían de relación casual.

“Argumentaron que las licencias generales emitidas por las organizaciones de derechos de interpretación ASCAP y BMI impidieron que las presentaciones en vivo de Sheeran de “Thinking Out Loud” infringieran los derechos de autor.”

De ganar el fallo, Structured Asset Sales podría obtener USD 100 millones por daños y perjuicios.

Hasta el momento, Ed Sheeran no ha confirmado públicamente la información.

Structured Asset posee actualmente un tercio del patrimonio de Ed Towsend, coautor de Let’s Get it On.

En el 2018, la compañía había demandado al cantante por ciertas “coincidencias” con el éxito de los 70’s.

La canción original, fue presentada en el álbum homónimo de Gaye, el 28 de agosto de 1973.

Por su parte, el británico se ha enfrentado anteriormente a acusaciones similares por otras canciones como Photograph y Shape of You.

¿Qué crees tú?, ¿se trata de un verdadero plagio? Te invitamos a descubrirlo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial