El secreto mejor guardado de Shakira y Gerard Piqué

Su relación ha estado en entredicho practicamente desde que se conocen hace diez años, con constantes rumores de crisis. Shakira (44 años) y Gerard Piqué (34) siempre han intentando hacer oídos sordos a las habladurías y continuar con su vida sin cambiar ninguna de las rutinas de la familia que han formado junto a sus dos pequeños: Sasha y Milan Piqué Mebarak.

Por ABC

Esta semana, el futbolista del Barcelona ha concedido una entrevista con el programa de televisión ‘Nexes’ de TV3 en la que se ha sincerado sobre su relación con la cantante. «A vuestros hijos, claro… tienen un padre número 1 y una madre número 1. Debe ser muy difícil para ellos, a veces…», le preguntó Terribas. «Tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva», confesó Piqué comparando su paternidad con la que tuvo con él su padre Joan.

Y añadió que «es lo que es, han nacido con eso y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando a fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, osti, que sientan que tienen estas victorias personales dentro».