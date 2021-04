Lakers ya tienen fecha para el regreso de Anthony Davis

El equipo de los Lakers de los Ángeles le traen buenas noticias a sus fans, y es sobre la estrella del equipo, Anthony Davis.

Según varios reportes, hay grandes creencias en la organización de los Lakers, que Anthony Davis estaría regresando de su lesión contra el equipo de los Utah Jazz el 17 de abril. No es seguro que regrese en esa fecha pero si hay mucha confianza que será ese día.

Anthony Davis no juega desde el 14 de febrero cuando se lesiono ante el equipo de los Denver Nuggets, mas tarde su compañero Lebron James también se lesiono lo que encendió las alarmas en la organización. Pero las noticias de Davis ya pueden darle tranquilidad a los Lakers y sus fans.

There is hope within the Lakers’ organization that Anthony Davis will return to the lineup on April 17 against Utah, per @TheSteinLine. pic.twitter.com/5JDnObOBHS

— Hoopsview (@hoopsview) April 7, 2021