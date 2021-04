Los tequeños con sabor maracucho que llegan a todos los rincones de Argentina

1142391

Caracas.- Tequepops es un emprendimiento que nació de la necesidad de un venezolano en Argentina de generar ingresos y así mantenerse junto a su familia durante un difícil momento económico. Néstor Briceño, ingeniero industrial oriundo de Maracaibo, llegó a Buenos Aires en febrero de 2016.

En la capital argentina comenzó trabajando en una fábrica de metalúrgica en la cual fungía como jefe de fábrica. Dicho puesto le generaba buenos ingresos con los que lograba mantener a su esposa e hijo.

Durante un mal momento económico de la empresa, Briceño, junto a otros empleados, estuvieron prestando sus servicios por cinco meses sin percibir su salario, por lo que el venezolano se vio obligado a buscar una nueva fuente de ingresos. «Estuve un año y cuatro meses en esa fábrica, pero en los últimos cinco meses nos explicaban que estaban en un mal momento económico y que nos pagarían en cuando pudieran», contó a El Pitazo.

Los cinco meses en los que Briceño laboró sin recibir un pago fueron sumamente difíciles, puesto que tenía varias deudas por pagar y recibió la noticia de que su madre, quien vivía en Venezuela, había fallecido. «En ese trance de cinco meses falleció mi mamá y yo no pude ir por obvias razones. Ya al quinto mes yo decidí hacer algo por mi cuenta y dije ‘bueno nada, voy a hacer tequeños’«.

El venezolano narra que siempre le ha gustado la cocina, pero que no tenía experiencia ni sabía cómo elaborar los tequeños, por lo que comenzó a instruirse buscando recetas y tutoriales por internet hasta que elaboró su propia receta. «Cuando quiero hacer algo, busco y lo hago, yo no sabía amasar, pero fui viendo varios tutoriales en Youtube», señala.

Foto cortesía: @Tequepops

Pese a que no percibía su salario, Néstor recibía cada viernes una suma de dinero por parte de la fábrica que le servía para cubrir algunos gastos básicos. «Yo recibía unos 1.000 pesos, que eran aproximadamente 60 dólares. Un día esa ganancia la invertí en lo que necesitaba para los tequeños», indica.

De Néstor Briceño a Tequepops

Briceño comenzó a ofrecer los tequeños en diversos grupos de Facebook en los que la mayoría de los integrantes son venezolanos en Argentina. «Allí comenzaron a salir varias ventas, por lo que salía de la fábrica y, al llegar a casa a las 5:00 de la tarde, trabajaba en los tequeños hasta las 12:00 – 1:00 de la madrugada para luego levantarme a a las 5:00 de la mañana para volver a la fábrica y así estuve durante agosto de 2017″, expresó.

El venezolano decidió renunciar a la fábrica para dedicarse a tiempo completo a su emprendimiento. En septiembre surgió la oportunidad de formar parte de una feria de emprendimientos de venezolanos, para la cual le solicitaban un nombre; en ese momento fue cuando decidió bautizar su proyecto como «Tequepops».

«De toda la vida me dicen ‘Popu’, y uno de mis mejores amigos me dice ‘Pops’, así que decidí colocarle esos apodos a mi proyecto; me gustó cómo sonaba; por lo que así, el 8 de octubre de 2017, nació Tequepops«, explicó.

Néstor Briceño en el Tequemovil que utilizan para realizar deliverys de sus productos. Foto cortesía @Tequepops

Nestor asegura que siempre ha sido muy organizado con sus gastos, por lo que semanalmente registraba y evaluaba los ingresos y gastos de su proyecto, lo que le ayudó a conocer a qué tipo de clientela dirigirse y cómo mantener a flote Tequepops. A su vez, se dio a la tarea de mantener una base de datos de su clientela, que le permitía promocionar sus productos.

«Cuando hacía una venta, le pedía al cliente su nombre y número para concretar su pedido, pero a su vez lo agendaba en mi Whatsapp y así fui creando una base de datos que me ayudó mucho. Colocar estados, para que los clientes que tenía en mi agenda lo vieran, me ayudó mucho a alcanzar más ventas mientras que el Instagram iba creciendo», sostuvo.

Briceño busca aprovechar todas las oportunidades para hacer llegar su proyecto a todos los rincones de Argentina. «En enero de 2019 empecé la venta mayorista del tequeño snack. Ese producto lo estamos vendiendo en casi todo el país, viene congelado, por lo que la gente lo puede comprar y llevarlo a casa, ya estamos en varios restaurantes, kioskos y estamos por entrar en supermercados«, dijo.

A principios de marzo de este año 2021 logró abrir un local de 420 metros cuadrados que será su nueva fábrica desde la cual despacharán sus productos a sus otros dos locales. «Lo que yo quiero es llegar al consumidor argentino, porque me di cuenta que al argentino le encanta los productos venezolanos y la idea es que podamos llegar a su corazón y que puedan adoptar esto como un producto de ellos», subrayó el maracucho.

Actualmente, Tequepops cuenta con 26 trabajadores, de los cuales 25 son de nacionalidad venezolana y uno es argentino. Posee dos locales en Buenos Aires, uno ubicado en la zona de Abasto – desde donde salen los deliverys y los clientes pueden retirar sus productos – y otro en Palermo, que sirve de restaurante donde las personas pueden sentarse a disfrutar de las variedades de tequeños que ofrecen.

