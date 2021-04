Morel Rodríguez Ávila: «Mi compromiso es con el pueblo insular»

El candidato a la Gobernación de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila afirmó que su compromiso es con el pueblo insular y advirtió que no está interesado en intervenir en polémicas que ocurren dentro del denominado “Grupo de los alacranes”.

“Yo estoy en lo mío, llevando a cabo una campaña, decente y positiva, pueblo a pueblo”, explicó. “Mi mensaje es muy claro: busco ganar con el único interés de regresarle a Margarita y Coche el progreso y desarrollo que logramos darle en nuestro gobierno, y que dolorosa y lamentablemente en los últimos ochos años del todo se ha perdido”, manifestó.

Asimismo, señaló que su candidatura está recibiendo amplio respaldo en todos los sectores por lo que no perderá su tiempo en otras cosas.

“Reitero: mi compromiso es con el pueblo insular, todo. Procurar sacarlo de la situación tan terrible que vive, reactivar la economía, planes y programas de beneficio social, como la cesta alimentaria, el tren de la salud, pólizas HCM, becas para escolares, liceístas, reactivar y mejorar los servicios públicos. En fin, regresarle a los neoespartanos la paz, la tranquilidad, la calidad de vida que antes tuvo”, agrego Morel.

Morel Rodríguez Ávila sostiene como necesario que el gobierno nacional urgentemente debe darle un giro a su forma de conducir los destinos de la república con respecto a la ola del covid-19.

“El país requiere de sus autoridades una mayor dedicación a resolver, con medidas bien definidas y de verdad provechosas lo que al pueblo afecta, el hambre, la pobreza, la miseria, el desempleo, la falta de alimentos y medicamentos”, advirtió.

Del mismo modo, instó al al Ejecutivo a respaldar la propuesta hecha por Fedecámaras sobre la compra de las vacunas contra el covid-19 e insiste en que es un plan favorable para preservar la salud de los venezolanos.

“Si bien debe reconocerse que el gobierno trabaja en prevenir y combatir la pandemia, sin embargo, es muy cierto que el gobierno vive la peor crisis que haya atravesado algún otro gobierno en el país, dada su incapacidad para dirigir los asuntos nacionales”, precisó.

“Hay mucho funcionario que tienen por costumbre ofrecer mucho y no cumplir nada señaló. Es urgente que el gobierno implemente una política clara, que entienda que ya no puede seguir vendiendo la bolsa Clap, porque hay mucha pobreza en Venezuela, mucha gente desempleada porque sus empleadores igualmente están afectados por la crisis, por lo que el gobierno debe buscar la fórmula que solucione este problema que cada día peligrosamente se acrecienta., y no pueden pagar los empleadores porque también la crisis los afecta a ellos”.

Con redacción de Porlavisión.