Perú | Alberto Beingolea no descarta indultar a Fujimori si llega a la presidencia

El candidato presidencial del PPC, Alberto Beingolea, criticó a Keiko Fujimori y le pidió que “no utilice sus dramas familiares para hacer política”

El candidato presidencial Alberto Beingolea, por el Partido Popular Cristiano (PPC), no descartó darle el indulto al expresidente Alberto Fujimori en un eventual gobierno suyo, solo en caso de que se cumpla con las condiciones que se requieren para recibir esta gracia.

“Con respecto a Alberto Fujimori, quiero ser lo más claro posible: nosotros no estamos de acuerdo con un indulto para Alberto Fujimori per se, por ninguna persona. Pero te repito, si a mí, el día de mañana, me demuestras que él o cualquier otra persona tiene las condiciones para ser indultado, porque aparecen elementos nuevos, porque evidentemente frente a ello se requiere el indulto, sin ningún problema”, señaló el aspirante a la presidencia del Perú en conferencia de prensa.

Asimismo, Alberto Beingolea criticó las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular sobre el indulto a su padre de ganar las elecciones.

“Cuando las encuestas de la calle decían que estaba mal el indulto a Fujimori, ella decía que no lo iba a indultar. Cuando después de eso la gente de la calle decía: ‘Qué mala, está hablando de su papá’, ahora dice que sí lo va a indultar. Que no utilice sus dramas familiares para hacer política, por favor”, remarcó.

Por otro lado, el candidato del PPC aseguró que existen varias modificaciones que hacer en la Constitución Política del Perú. En esa línea, señaló que propondría el voto voluntario, volver a la bicameralidad y tener la opción de vacar a “congresistas tránsfugas”.

“Tenemos que hacer una modificación profunda. Yo he planteado algunas cosas concretas: tenemos que ir al voto voluntario, tenemos que ir a la bicameralidad, tenemos que ir a la vacancia de congresistas tránsfugas para fortalecer instituciones. Tenemos que ir a modificaciones realmente serias en el capítulo político”, finalizó.