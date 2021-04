Perú | Periodista de CNN enfurece en vivo durante entrevista con Hernando de Soto

Hernando de Soto se negó a revelar en cuál de las ciudades de Estados Unidos recibió la vacuna contra la Covid-19

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, vivió un tenso momento durante una entrevista que concedió a un periodista de la cadena CNN, de cara a las Elecciones Generales de este 11 de abril.

Al ser preguntado por su vacunación contra la Covid-19 en Estados Unidos, el aspirante a Palacio de Gobierno se negó brindar detalles de su inoculación. En ese sentido, De Soto dijo que no respondía a las preguntas por ser una cuestión privada y para no perjudicar a quien lo ayudó a inmunizarse.

“Ahora que conozco sus reglas de juego, le puedo decir cuándo es mi próxima colonoscopía y si tenido algún problema con la próstata. Cuando en Perú se me ha preguntado si me vacuné, he respondido que sí, no hubo ningún secreto”, respondió Hernando de Soto con notoria incomodidad.

No satisfecho con la respuesta, el hombre de prensa, Fernando Rincón, increpó al candidato de Avanza País indicando que hay “falta de transparencia” en sus declaraciones.

“Hay falta de transparencia cuando no me dice el estado (de Estados Unidos) donde fue vacunado (…) Y la comparación con un tema de colonoscopia, perdón, señor De Soto, seamos serios. No tiene nada que ver con la pandemia, no tiene nada que ver con vacunas que no han llegado a Perú, no tiene nada que ver con personas que aquí no se han podido vacunar en Estados Unidos, en fin. Es completamente aparte, yo lo dejo ahí si usted no quiere hablar del tema, no hable del tema”, dijo Rincón evidenciando su indignación.

En seguida, Hernando de Soto calificó de “sospechoso” las preguntas realizadas por el periodista sobre el lugar de su vacunación. Según dijo el candidato, no tiene ninguna obligación de decir en qué ciudad de Estados Unidos recibió la dosis contra la Covid-19.

“Señor De Soto, ¿qué le parece sospechoso?, ¿que no puedo preguntarle yo sobre esas cosas que generaron duda o que generan atención? A mí me genera atención. Mis padres estuvieron de visita aquí en La Florida, nunca los pude llevar a vacunar porque no tenían derecho. A mí me llama la atención, quiero preguntarle y a usted le parece sospechoso, ¿es sospechoso que le pregunte lo que usted quiere que no le pregunte?”, sostuvo el hombre de prensa.