Se arma pelea en el juego entre Lakers y Raptors por tacleada a Dennis Schröder

El jugador de los Lakers, Montrezl Harrell fue expulsado del partido ante los Toronto Raptors tras salir a la defensa de Dennis Schröder quien fue tacleado.

OG Anunoby fue quien inicio la pelea, cuando tacleo a Schröder al suelo, esta ya le había dado una dura falta a Anunoby mientras iba con fuerza a la canasta, luego el jugador empujo no se sabe si accidental o intencionalmente a Schrouder al piso.

Esto hizo que Montrezl Harrell interviniera en el asunto, y luego de que los árbitros vieran la repetición varias veces, decidieron expulsar al hombre grande y actual sexto hombre del año de la NBA.

Aquí el video:

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

— SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2021