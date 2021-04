Venezuela llega al Día Mundial de la Salud con el sistema sanitario en colapso

El sistema sanitario en Venezuela colapsó y la prueba son los hospitales sin insumos y con fallas en los servicios básicos, la pérdida de profesionales ante la crisis y bajos salarios, además de la falta de camas en medio de la pandemia por el Covid-19.

Los trabajadores de salud pasaron sumaron un nuevo escenario de trabajo, las calles, donde protestan por insumos, medicinas y mejores condiciones y salarios para todos los profesionales del área.

A la crisis se suma que para el 5 abril Venezuela tenía 442 trabajadores de la salud muertos por Covid-19, según el reporte de Médicos Unidos Venezuela, los pacientes que necesitan diálisis claman por lograr hacer todos sus tratamientos y quienes se enferman en el país difícilmente pueden costear medicinas con el salario mínimo establecido por la administración de Nicolás Maduro.

La pandemia agudizó el sistema de salud

Con la llegada del Covid-19 se agudizó el sistema de salud que ya estaba en crisis y a las exigencias se sumaron la entrada de vacunas contra el virus.

En el mes de marzo Nicolás Maduro dijo que en el país no entrará «ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo» y que no esté aprobada por sus institutos científicos, por lo que ha pedido a los organismos internacionales no enviar dosis que no han sido autorizadas, en referencia a AstraZeneca.

Profesionales de la salud y el sector opositor liderado por Juan Guaidó piden el ingreso de las vacunas y un plan, pero aseguró que desde la Comisión Delegada seguirían con las gestiones para que Venezuela entre al Covax.

Mientras la entrada de vacunas al país se convierte en un tema de exigencia Venezuela suma 1.693 muertes, según los datos ofrecidos por el gobierno.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial