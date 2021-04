Video Loco: Reina de belleza saliente le arrebata la corona a la nueva ganadora en Sri Lanka

Reina de belleza saliente le arrebata la corona a la nueva ganadora en Sri Lanka

REPORTE CONFIDENCIAL ANDRÉS PINTO La adrenalina y competitividad que se vive en este tipo de certámenes es evidente, se trata de representar de manera internacional a tu país, el pasado sábado se anunciaba la ganadora del título correspondiente al año 2021, todo parecía muy tranquilo, era una ceremonia clásica que anunciaba como nueva Miss Sri Lanka a Pushpika De Silva, lamentablemente los reflectores recayeron en la anterior ganadora, la Miss mundo CarolineJurie, quien un momento dado entro de muy enfadada al escenario y sin pensarlo le arranco la corona a De Silva para posteriormente colocársela a la primera finalista, alegando que la ganadora estaba divorciada.

Nadie entendía lo que sucedía, De silva salió rápidamente muy avergonzada de cámaras, no duró ni 2 segundos con la corona en la cabeza, sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados y al día siguiente salió en defensa de su título y en reclamo a la agresión de la cual fue víctima, asegurando que por el brusco movimiento para quitarle la corona, CarolineJurie, le habría ocasionado daños en el cráneo.

Declaró que tomara medidas legales contra la ex – Miss, además, de sostener que no está divorciada y que para acusarla que lo hagan con las pruebas pertinentes.»A pesar de que me han arrebatado esa corona simbólica de la cabeza, quisiera informarles que ya tomé las acciones legales necesarias por la injusticia y el insulto que se ha producido»animaba.

De Silva también hizo un llamado a todas las mujeres para apoyarse más entre ellas, en vez de atacarse, pidió el apoyo de sus compañeras para repudiar tal suceso, «¡La reina no es una mujer que arrebata la corona de otra mujer, sino una mujer que en secreto coloca la corona de otra mujer!», reivindicaba.

La organización del concurso pidió disculpas públicas a De Silva por tan terrible acontecimiento y tachan la actuación de Caroline Jurie como vergonzosa, la organización Mrs. World ya ha comenzado una investigación sobre el asunto», además de aclarar que De Silva es la ganadora legítima del título.