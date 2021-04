Adriana Azzi: Horóscopo del 8 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 8 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Límite.

Número de suerte: 848

Zapatos que te regalan. Recuerdos del pasado. Nuevos ingresos. Amigos que llegan a tu casa de sorpresa. Alegrías con el pasado. Compra de una cámara. Atracción personal. Mudanza pendiente que se realiza. Todo lo que esperas llega. Toma las cosas con calma.

Trabajo: Hombre de poder que te dan buenas noticias en lo económico o nuevos negocio. Cambio de empleo.

Salud: Acidez estomacal.

Amor: Se hace justicia en lo que está trabajando. Decepción de un familiar.

Parejas: Acuerdos financieros. Tendrás mayor entendimiento con tu pareja. Viajes a tierras calientes.

Solteros: Llegas hablar con una persona que te interesa. Cambios que esperas que se hacen realidad.

Mujer: Cuidado utiliza tu intuición traición de una persona joven cercana. Alguien que llega a ti muy agresivo.

Hombre: Recibes ganancias pendientes. Irás a fiesta donde consumes licor y alimento en excesos.

Consejo: No te dejes derrotar por ninguna situación.

Tauro

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 319

Tus logros dependen mucho de ti. Te sonríe la fortuna. Viaje con un miembro de la familia. Debes llevar la iniciativa en tu entorno. Cuidado con la infidelidad. Figura paterna con problema de salud. Contrato con mucho éxito. Hecho curioso con árbol de navidad. Cuídate de mujer cercana.

Trabajo: Deseos de libérate de personas en tu entorno laboral. Cambios inesperados. No te preocupe el dinero llega.

Salud: Cuidado con la tensión.

Amor: Compra de regalos. Alegrías compartidas. Cuídate de terceros que se quieren meter en tu relación.

Parejas: Buen momento para que te reconcilies con tu pareja y aclares lo que pasa. Salidas nocturnas.

Solteros: Inestabilidad de ser querido. Diligencias en ferreterías. Negocio en equipo que te genera ganancias.

Mujer: Se aclaran ideas y proyectos. Noticias inesperadas donde se te cambia la vida de todas las formas.

Hombre: No te preocupes por cambios en tu empleo no hay mal que por un bien no venga.

Consejo: Enfrenta las dificultades.

Géminis

Palabra clave: Avanzar.

Número de suerte: 903

Paseo nocturno o irás al cine. Reunión familiar con alegrías. Mudanzas. Viaje de ida y vuelta. No te sientas triste. Cambios repentinos en tu entorno. Te regalan un juego de mesa. Debes descansar un poco más. Sentirás que no te prestan atención. Los niños de la casa esperan una promesa.

Trabajo: Tendrás reconocimiento en tu trabajo. No te sientas mal por algo que no se da. Cambios positivos.

Salud: Buena.

Amor: El sol brilla para ti. Todos los cambios esperados llegan. Mudanzas o inicias algo nuevo.

Parejas: Cobras dinero y cancelas deudas. Debes atender más a tu pareja, esta primero que los amigos o familiares.

Solteros: Cambios en planes de viajes. Placer a todo lujo. Aventuras muy agradables. Recibes ayuda.

Mujer: Noticias de dinero. Alegrías de compras con amigo en sitio de muchas luces y regalos.

Hombre: Cambio de actitud con persona muy cercana. La situación está difícil con una persona y debes tomar una decisión.

Consejo: No pienses en abandonar.

Cancer

Palabra clave: Pensamientos.

Número de suerte: 555

No puedes estar tranquilo (a) por alguien que se fue. Viajes donde discutes controla tu mal carácter. Equilibrio y armonía para ustedes. Debes vestirte con ropa casual. Debes abrir los ojos. Coloca tus pensamientos y energías para cambiar las cosas. Protección espiritual en lo que estás haciendo.

Trabajo: Recibe un dinero por prestaciones o bono. Busca a una persona que se alejó de tu vida.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Amiga que te decepciona por contesta que te da. Esperas solucionar o ayudar a alguien muy querido por dinero.

Parejas: Estarás muy triste por un familiar que se fue. Todo lo detenido toma su curso. Recibe un dinero o crédito.

Solteros: Viajes pendiente que se realiza. Te siente inseguro por cambios de vivienda. Compra y venta que se activa.

Mujer: Todo lo negativo se cae y verá como sale el sol. Adelante no te detengas haz el viaje que está preparando.

Hombre: No discutas con tu pareja ya que estará segura de lo que te dice. Cuidado con violencia al frente de un negocio de comida.

Consejo: Tú puedes vencer.

Leo

Palabra clave: Palabra.

Número de suerte: 818

Debes llevar la iniciativa en tu entorno. Controla tus impulsos para no hacer daño. Cuidado con la infidelidad. Contrato con mucho éxito. Estarás en un hospital por persona conocida. Asistes a un compromiso de una boda de amigo. Caminos abiertos.

Trabajo: Persona joven que te ayuda iniciar un negocio. Trabajo que estás haciendo dónde habrá una gran ganancia.

Salud: Logras un equilibrio en la salud.

Amor: Inicias una rutina de ejercicios. Ideas o ilusione que se hacen realidad. Alegrías por hijo.

Parejas: Estarás preocupado (a) por problemas de la pareja. Cuidado con las decisiones que no puedes tomar.

Solteros: Compra para el hogar. Dependes de alguien y no te deja actuar con libertad. Mudanza.

Mujer: Dudas para hacer inversión con un familiar. Tranquilo el dinero que necesita te llega y te sorprenderás.

Hombre: Dictaras un curso manual. Mujer que te ofrece una ayuda sin ningún interés. Algo con albañiles o constructores.

Consejo: No pongas límites en tus metas.

Virgo

Palabra clave: Flores.

Número de suerte: 422

Debe empezar a comprender a los demás. No crea que tus problemas son los únicos, los demás también tienen problemas. Alguien te mueve la vida. Inicias nuevos negocios positivos. Cuidado con aceptar cosas que no son. Viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Se altera la rutina hay cambios en lo que haces. Debe llegar más temprano a tu sitio de trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Dejar el pasado es muy importante para que fluya lo nuevo que te tiene la vida. Controla tu ansiedad.

Parejas: Alejamientos. Cambios para bien. Más comunicación con tu pareja donde todo mejora.

Solteros: Tendrás una sorpresa importante Hecho curioso con un libro. Caminos abiertos.

Mujer: Felicidad duradera en tu familia. Alegrías. Llegan las soluciones a los problemas.

Hombre: Cambios imprevisto pero muy importante. Compras en familia. Niño cercano que te pide algo.

Consejo: Tú vas a vencer, adelante.

Libra

Palabra clave: Hermana.

Número de suerte: 796

Fiestas reuniones. Tu pareja necesita apoyo en este momento. Debes aprender a perdonar y sin dejar que te abusen de ti. Necesidad de buscar otros ingresos de dinero. Tomarás las riendas en actividades de tu casa. Concretas metas. Dominarás situaciones nuevas. No escuches chisme.

Trabajo: Buena suerte en lo que buscas. Contacto con comerciantes. Continúas con la idea de cambio de empleo.

Salud: Resfriado

Amor: Separaciones y pleitos. Verás a una persona del pasado. Debes cooperar con los demás.

Parejas: Nuevo amigos. Asunto con una agresión. Bautizos y matrimonios. Volverás a ver a un padre.

Solteros: Te sentirás más libre independiente. Posibilidad de un nuevo romance. Compromisos o matrimonios.

Mujer: Invitación a una cena especial. Tendrás un aumento de salario. Nuevos sueños que añoras.

Hombre: Veras el cambio de un familiar. Mudanzas. Cobras un dinero o bono. Unión con la familia e hijos.

Consejo: Cuidado con lo que rechazas.

Escorpio

Palabra clave: Sol.

Número de suerte: 932

Nacimiento de niño con alegrías. Cuidado con la abundancia que llega a tu vida. Evolución. Cambios en tu casa. Cuando te bañes visualiza que el agua limpia tu cuerpo y quita todas las energías negativas. El amor te dará muchas preocupaciones. Cambios por una familiar mujer que llega a tu vida.

Trabajo: Nuevas reglas en tu oficina. Logros y triunfos con mucho éxito. Cambios en tu casa por tu nuevo empleo.

Salud: Recuperación rápida.

Amor: Cambios muy positivos. Te presentas en un concurso donde obtiene un triunfo. Dominas una situación.

Parejas: Algo con talento musical. Serás capaz de enfrentar un problema. Libérate para llegar a la meta que quieres.

Solteros: Después de la tormenta llega la calma. Disfruta y sonríe ten calma. Debes activar la energía del amor.

Mujer: Tiempo de progreso y disfrute. Cualquier cosa que quieres lo tendrás en la mano.

Hombre: Inversiones sólidas. Seguridad y estabilidad en inversiones. Salidas nocturnas.

Consejo: La derrota como la victoria depende de ti.

Sagitario

Palabra clave: Profesión.

Número de suerte: 804

Lleva las cosas con inteligencia. Solicitas algo que te dan bendiciones y te dan lo que pide. Se cumple un ofrecimiento. Hecho curioso con un maletín en una sala. Recibes contactos con tus muertos. No pierdas el deseo de comenzar a estudiar. Escuchas unas declaraciones que te molesta.

Trabajo: Te darán responsabilidades que tendrás manejar. No le ínsitas a jefe de mal humor.

Salud: Hacer chequeo médico completo.

Amor: Cambios repentinos en tu forma de irte a tu casa. Viajes y unión familiar. Alguien te da órdenes.

Parejas: Solución de problema legal. Algo con un pasillo muy largo. Alegrías y noche de copas.

Solteros: Estabilidad y armonía con la familia. Sentirás nostalgia por familiar que no está contigo.

Mujer: Alegrías por compras en el hogar. Algo con una computadora. Comienza una relación estable.

Hombre: Toma de decisiones para una mejor inversión. Posibilidades de éxito. Estarás un poco detenido.

Consejo: Ten una actitud positiva.

Capricornio

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 724

Éxito y triunfos. Vencerás los enemigos que están en tu entorno. Molestia pasajera con tu grupo familiar. Es el momento de hacer compras de navidad. Llega dinero inesperado. Ganancias en lotería. Hecho curioso en un centro comercial muy grande. Tendrás el control de tu casa en tus manos.

Trabajo: Nuevas experiencia que te hacen evolucionar en la oficina. Compras de mercancía.

Salud: Chequeo médico general.

Amor: Sufre una decepción amorosa pero no será por la pareja que tienes en este momento.

Parejas: Te sentirás libre en esta semana para poder hacer lo que quieres. No te dejes manipular.

Solteros: Inicias un nuevo tiempo a tu favor en lo económico. La precaución es tu mejor herramienta.

Mujer: Deja las cosas como están, ten calma todo pasa. No te compliques por simplicidades.

Hombre: Herencia que te llega. Recibes un pago pendiente. Cuídate de una relación equivocada.

Consejo: Quierete a ti mismo (a).

Acuario

Palabra clave: Estrellas.

Número de suerte: 102

Sensación de que la familia te entiende tu trabajo. Se aclaran hechos de dinero. Sientes que tu vida cambia luego de un rompimiento. Gastos por hospitalización. No aguantes faltas de respeto en tu casa por hijos. Hecho importante con la política. Disfrute nocturno. Cambio de habitación.

Trabajo: Etapas de cambios que traerá armonía. Unión en equipos unen esfuerzos.

Salud: Virosis.

Amor: Harás lo que sea para lograr algo que quieres. Alegrías y celebraciones con persona de poder.

Parejas: Nuevas amistades que le traen un cambio a la vida. Algo con trabajador doméstico. Celebraciones.

Solteros: Recibes un pago por trabajo extra. Nuevo estatus. Se muy discreto (a) en una reunión.

Mujer: Revisa el carro donde viajas. Etapas de cambios. Dolencias pasajeras. Evolución.

Hombre: Conseguirás el aumento de tus ingresos. Una amistad actuará como cupido.

Consejo: No olvides los compromisos.

Piscis

Palabra clave: Pensamientos.

Número de suerte: 921

Sobrina que espera por ti. Compras necesarias. Cambios en tu casa. Es de sabio ser precavido. Debes ocuparte de tu capacidad intelectual. Algo con unas propuestas donde estarás invitado. En este mundo nada es seguro pero sé positivo (a). Estarás pendiente de un familiar cercano.

Trabajo: Se aclara una situación. Cambios de planes. Cuídate de chismes. Bueno triunfos a nivel laboral.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Cuidado con persona adulta que te vigila. Cambio de moneda que te favorece con tu pareja.

Parejas: Se justo (a) y equitativo con los demás. Compras inesperada. Hecho curioso con una imagen.

Solteros: Debes atender más a tu pareja. Cuidado no corras. Ten paciencia en lo que esperas eso llega.

Mujer: Recibes una sorpresa de alguien querido. Compras en familia. Salidas a celebrar. Unión familiar.

Hombre: Cambio repentino de ideas. Compras de mercancía por comida especial. Hecho curioso con una mascota.

Consejo: Aprovecha tu tiempo.

