Alcalde Morel David afirmó que Maneiro no es el municipio con mayor índice de contagios

El alcalde Morel David Rodríguez aseguró que Maneiro no es el municipio que tiene el mayor índice de contagios en Nueva Esparta pese a tener más casos reportados de coronavirus.

Del mismo modo, enfatizó que el proceso de vacunación en el país está muy mal y la capacidad de las clínicas en la jurisdicción es del 60%.

En cuanto al índice de contagios afirmó que índice anunciado por el Protectorado es totalmente político, debido a que no se puede dar un índice de contagios a nivel regional sin incluir la densidad poblacional.

Morel David añadió que la jurisdicción es la número 1 en visitas de turistas y habitantes de la isla, pero a pesar de ello, no han bajado la guardia, «nosotros tenemos al día 7 de abril 164 casos, con una población aproximada de 60 mil personas. Arismendi tiene 121 contagiados y no viven más 22 mil personas, lo mismo pasa con otros municipios, lo que indica que Maneiro está mucho mejor que varios municipios. Si sacamos el porcentaje de esos 164 casos, representa el 0,25% de la población en Maneiro. Una cifra muy baja de contagios, sin incluir a la población flotante«, dijo.

Con respecto a los medidas tomadas por el Gobierno, señaló que fueron positivas, «el bloqueo de los vuelos del exterior al territorio nacional fue acertado, lo que nos permitió tener una cierta libertad a finales del 2020, no fue la más idónea porque se le violaban las libertades a la gente, y estoy en contra de toda violación a las libertades de la gente, pero fue efectivo».

Afirmó que año pasado se tomaron buenas medidas, este año van absolutamente mal, de los peores desempeños mundiales los ha tenido Venezuela.

«Vamos muy mal. Ya deberíamos estar vacunando. Nicolás Maduro y Juan Guaidó están cometiendo un gravísimo error, en no ponerse de acuerdo y demuestran su inmadurez política, demostrando lo peor del radicalismo político. No es posible que en una pandemia, donde está en riesgo la vida humana, no puedan llegar a un acuerdo bipartidista para importar una vacuna segura».