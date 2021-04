Algo que quería contarte- ALICE MUNRO INÉDITA

Una espléndida colección de cuentos de la premio Nobel de Literatura «¿Cómo lo hará Alice Munro? Lo que consigue parece magia», escribía recientemente Sara Mesa en El País. Por su parte, Elvira Lindo confesaba que le habría gustado escribir cualquiera de sus cuentos: «Me parece una maestra. Me ha ayudado a escribir sobre la maternidad, la amistad entre mujeres, las relaciones entre madres e hijas» (La 2TV). Una vez más, Munro se revela como esa escritora «extraordinaria, admirable, de primerísima fila» (Javier Marías, El Mundo ) en este libro de relatos inédito para los lectores en castellano. Unos relatos que «tienen la misma densidad y alcance de la novela. He tratado alguna vez de descubrir cómo lo hace #recordaba Julian Barnes en The New Yorker#, pero no lo he conseguido, y me alegro de ese fracaso porque nadie puede ni debe escribir como la magnífica Alice Munro». Esta «escritora maravillosa» (Joyce Carol Oates), cuyo «trabajo ya era revolucionario cuando lo descubrí, y sigue siéndolo ahora» (Jhumpa Lahiri), vuelve a asombrarnos aquí con su peculiar disección de la naturaleza humana. La crítica ha dicho…

«»Disección» es la palabra que mejor describe la obra de Munro. ¿Cómo deberíamos llamar si no a la combinación de escrutinio obsesivo, exhumación arqueológica, recuerdo preciso y detallado, y obsesión por el reverso más sórdido, miserable y vengativo que subyace en la condición humana, la confesión de secretos eróticos, la nostalgia por la tristeza desaparecida y el regocijo por la plenitud y la variedad de la vida?»

Margaret Atwood, The New Yorker «De los pocos escritores (algunos vivos, la mayoría muertos) que tengo en mente cuando digo que la ficción es mi religión.»

Jonathan Franzen «Si los cuentos tratan de la vida, y las novelas del mundo, los vastos relatos de Munro hablan un poco de ambos: el destino, el tiempo y el amor son los temas que más le interesan.»

Lorrie Moore, The New Yorker «La mirada de Munro es tan conmovedora como irrefutable; captura toda la hondura de la vida humana.»

Robert Saladrigas, Cultura/s de La Vanguardia «Alice Munro ha sido comparada con Chéjov; John Updike añadió a Tolstói, y A. S. Byatt a Guy de Maupassant y Flaubert. Munro es considerada la mejor escritora viva de cuentos en inglés.»

Aida Edemariam, The Guardian «Espléndida creadora de personajes y magnífica descriptora de ambientes, sobre todo rurales. […] Su maestría excepcional se remonta ya a sus inicios literarios.»

Carlos Bravo Suárez, Diario del Alto Aragón «¿Cómo lo hará Alice Munro? Lo que consigue parece magia.»

Sara Mesa «Una escritora maravillosa.»

Joyce Carol Oates «Me habría gustado escribir cualquier cuento de Alice Munro. Me parece una maestra. Me ha ayudado a escribir sobre la maternidad, la amistad entre mujeres, las relaciones entre madres e hijas.»

Elvira Lindo, La 2TV «Su trabajo ya era revolucionario cuando lo descubrí, y sigue siéndolo ahora.»

Jhumpa Lahiri «Alice Munro es extraordinaria, admirable. De primerísima fila.»

Javier Marías «Alice Munro ha sido comparada con Chéjov; John Updike añadió a Tolstoi, y A. S. Byatt a Guy de Maupassant y Flaubert. Munro es considerada como la mejor escritora viva de cuentos en inglés.»

Aida Edemariam, The Guardian «Alice Munro puede mover a sus personajes a través del tiempo como ningún otro escritor. No te percatas de que el tiempo está pasando, solo de que ha pasado. En este sentido, el lector se parece al personaje, que también se da cuenta de que el tiempo ha pasado y de que su vida ha cambiado, sin comprender bien cómo, ni cuándo, ni por qué. Esta rara habilidad explica en parte por qué sus relatos tienen la misma densidad y alcance de la novela. He tratado alguna vez de descubrir cómo lo hace, pero no lo he conseguido, y me alegro de ese fracaso porque nadie puede ni debe escribir como la magnífica Alice Munro.»

Julian Barnes, The New Yorker

Autor: MUNRO, ALICE

Genero: Literatura Universal

Páginas: 304

