Novela Finalista del Booker 2020. Una nueva voz se suma a la tradición literaria de las relaciones no siempre fáciles entre madres e hijas.

«Mentiría si dijera que nunca he sentido placer cuando a mi madre le ocurre una desgracia.»

La madre de Antara siempre fue una mujer indomable, que despreció las convenciones de su familia, su marido y su época. Pero ahora está perdiendo la memoria y Antara quiere que recuerde. Que recuerde las veces que le hizo daño, los lugares a los que la arrastró de niña por huir de un matrimonio aburrido, el culto religioso en el que vivieron, los meses en la calle después de que le rompieran el corazón. Antara piensa en todo eso mientras acompaña a su madre y se pregunta cómo cuidar de alguien que no la cuidó jamás.

Azúcar quemado habla de hijas que no quieren a sus madres y madres que no quisieron a sus hijas y explora el doble filo del lazo que une a ambas. Traducida a 22 idiomas, esta es la afilada historia de dos mujeres que han pasado una vida embistiéndose desde la incomprensión.

Autor: DOSHI, AVNI

Genero: Literatura Universal

Páginas: 320

Sinopsis Librería

Por: Reporte Universal