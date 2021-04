Barlovento | Trabajadores del Pronto Socorro de San José denuncian abandono de las instalaciones

1143538

San José.- Sin prestar servicios se encuentra el Pronto Socorro de San José, en el municipio Andrés Bello de la región Barlovento del estado Miranda. Trabajadores de este centro asistencial informaron a El Pitazo este miércoles 7 de abril que las instalaciones, que son dependencia de la Gobernación de Miranda, fueron abandonadas por las autoridades.

El área de quirófano, en la que se realizaban cirugías menores ambulatorias fue convertida en un depósito. El personal de salud denunció que el lugar funciona como centro de acopio de insumos que son llevados a otros centros de asistencia médica.

El Pronto Socorro de San José de Barlovento está conformado por contendores de carga y cada uno está asignado a un área. El container del área de triaje permanece inhabilitado desde hace más de un año y medio, porque se dañó el aire acondicionado.

«En esta área podríamos atender a pacientes con COVID-19 de nivel leve a moderado, pero lamentablemente este Chester fue desvalijado y está inhabilitado por falta de un aire acondicionado», reveló Francisco Mirabal, licenciado en enfermería de la red de salud Francisco de Miranda, de la gobernación de esta entidad.

LEE TAMBIÉN CLAVES | ¿Qué implica el nuevo ajuste a la Unidad Tributaria?

Los centros Pronto Socorro son una red de recintos de asistencia médica, que prestaban servicios de diferentes especialidades, adscritos a la Gobernación de Miranda. Fueron inaugurados entre 2010 y 2011, durante la gestión del exgobernador Henrique Capriles.

«Actualmente aquí no hay nada. Quedan muy pocos médicos y poco personal de enfermería. Pero no podemos hacer mayor labor porque aquí no llegan ni curitas. No llegan insumos y al personal no nos dotan no siquiera de tapabocas», mencionó otro de los trabajadores de este centro asistencial, quien pidió mantener su identidad en resguardo.

Los pacientes con sintomatología asociada al coronavirus son referidos al Hospital Dr Ernesto Regener de Río Chico y, en los casos con más complicaciones, al Hospital General de Higuerote.

Los profesionales de la salud piden a las autoridades regionales rehabilitar las instalaciones del Pronto Socorro de San José de Barlovento para la atención de personas con otras patologías, que requieren orientaciones médicas.

Lidk RodeloGran Caracas

Lidk RodeloGran Caracas