Cevamar abre su nueva plataforma online “On The GO”

Para facilitar el aprendizaje del inglés, el Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) abrió su nueva plataforma online “On The GO”, informó Jhonatan Rodríguez, director ejecutivo de esta organización.

“Estamos muy contentos y agradecidos con todo el equipo por el gran trabajo que realizaron diariamente para diseñar y crear nuestra plataforma On the GO, un sueño hecho realidad”, expresó.

Asimismo, indicó que los jóvenes podrán tener acceso a programas personalizados y podrán aprender todo lo que deseen sobre el idioma universal.

Por su parte, la coordinadora de desarrollo académico de Cevamar, Nataly Soto agregó que los participantes podrán personalizar su perfil y comunicarse con sus compañeros de clases y con sus teachers.

“Cuentan con una lista de cosas por hacer y un calendario donde tienen todas sus actividades y eventos organizados, pero lo mejor de todo es que tendrán su salón de clase en su teléfono, tablet o computadora”, agregó.

Para más información acerca de Cevamar y su nueva plataforma sigue @accevamar en todas las plataformas digitales, visita su página web accevamar.org llama al 0295-262-8809 o comunícate por el WhatsApp o Telegram de atención al cliente +58 412-222-3031.

Con redacción de Porlavisión.