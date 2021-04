Colombia Debate sobre tiempo de receso de los congresistas terminó en polémica

Un debate que tuvo lugar en las horas de la tarde de este miércoles, en el cual se buscaba reducir el tiempo de receso de los congresistas terminó en polémica.

El proyecto de acto legislativo, que se discutió durante una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pretende que se reduzca el tiempo el receso legislativo de los congresistas, es decir, que empiecen sus labores desde el inicio del año y no desde agosto como se ha hecho.

Según lo establecido en la Constitución Política, los congresistas arrancan la legislatura el 20 de julio hasta el 16 de diciembre, y tras el receso, reanudan labores el 20 de julio hasta el 16 de diciembre.

El encargado de radicar la propuesta es el Representante de Bogotá, Gabriel Santos, quien pretende que los congresistas comiencen a legislar desde el 16 de enero.

Sin embargo, durante la votación del informe de ponencia (previo a la votación en primer debate), se acordó por mayoría que se modificara la fecha de inicio de sesiones, ya no desde el 16 de enero sino desde el 16 de febrero.

“Perdimos con una votación 18-15 una proposición que modificó esta reducción de dos meses a solamente uno. Nos deja un sabor agridulce, pero insistiremos en el segundo debate que el período legislativo empiece en enero, no en febrero, ni mucho menos en marzo. A los congresistas nos pagan por legislar y hacer control político”, argumentó Santos.

Durante el desarrollo de la discusión, se generó controversia entre algunos congresistas, quienes estuvieron de acuerdo con la medida y otros en desacuerdo, respecto al tiempo que necesitan los congresistas para visitar sus regiones.

“No han querido entender que ustedes no son meseras, ni son el de los tintos de todos los días. Ustedes son representantes políticos de una región del país y tienen que estar en contacto con su región, y venir aquí (al Congreso) a ser voceros de ellos. Pero quedarse en Bogotá, en Unicentro, esa no es la labor de ustedes. Yo esto no lo voto como viene (…) En ninguna parte se sesiona todo el año, porque ustedes no son empleados, son representantes de una colectividad (…) Que ustedes me vengan a decir a mí, que tengo que estar durante 12 meses, de 8:00 a 12:00, y de 2:00 a 6:00 p.m., les digo: yo fui elegido, no nombrado”, manifestó el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero.

Asimismo, el representante del Partido Liberal Harry González se pronunció frente a estas declaraciones.

“En Semana Santa usted se fue a Miami, a mostrarle las playas a su hija. Yo me fui al Caquetá, donde tuve reuniones con organizaciones sociales, con directorios del Partido Liberal, con funcionarios públicos y hasta visité municipios. Me hubiera encantado irme a vacaciones, a una playa, pero no lo puedo hacer, no puedo descuidar a la población que me eligió”, reclamó.

Esto dijo Gabriel Santos sobre el debate para reducir tiempo de receso de los congresistas: