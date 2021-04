‘Mi abuelo abusó de mi cuando era una niña’

Parece que la relación entre Frida Sofía y su familia materna está cada vez más lejos de ser cordial, pues recientemente la joven hizo polémicas revelaciones sobre su abuelo y su madre.

En un nuevo episodio de su entrevista con el programa ‘De Primero Mano’, Frida Sofía hizo fuertes acusaciones en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, asegurando que abusaba de ella desde que era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los 5 (años)”, confesó por primera vez entre lágrimas.

La joven cantante afirmó que odia a su abuelo por lo que le hizo en su infancia y los traumas que eso le provocó, llegando a pensar incluso que estaba enferma por sentirlo normal y señalando que es un delito.

“Cuando estás tan chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito hace a su nieta que la quiere, pues a esa edad no tienes consciencia, se vuelve algo normal, que asco, pero es que en algún momento se empieza a sentir rico, porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé”, reveló.

Sin embargo eso no fue todo, ya que Frida también hablo de los amantes de su madre, Alejandra Guzmán, los cuales abusaron de ella cuando la rockera los invitaba a su cuarto de hotel y luego esta se quedaba dormida o inconsciente por el alcohol.

“¿Te violó alguno?”, le pregunto el periodista Gustavo Adolfo Infante, a lo que ella respondió “Sí”. “¿Perdiste la virginidad así?”, volvió a cuestionarla el conductor y ella contestó, “Sí… Con alguien que ni sé cómo se llama”.

ACÁ TODO:

