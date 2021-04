Impresionante video de un accidente de tránsito en Caracas

El pasado 6 de abril, cámaras de seguridad de una panadería ubicada en el sector San Bernardino de Caracas, registraron un aparatoso accidente de tránsito.

Un vehículo con exceso de velocidad y en contravía provocó un aparatoso accidente al chocar con dos vehículos en el centro de la ciudad capital.

Las cámaras de seguridad registraron cómo el automóvil se estrelló aparatosamente con los dos vehículos. Las imágenes registradas confirman que el automóvil iba con exceso de velocidad, pierde el control y se vuelca sobre dos automóviles estacionados.

Una persona de la zona, que iba caminando quedó estupefacta al vivir en carne propia el accidente:

“Me salvé de vaina. (El carro) me pasó encima, yo no sé cómo me salvé”, se escucha decir a una mujer en uno de los videos compartidos por el mencionado medio.

Video