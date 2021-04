Regé-Jean Page no estará en segunda temporada de «Los Bridgerton»

Hace una semana, Netflix anunció la salida de Regé-Jean Page del elenco de Bridgerton, la nueva exitosa serie de Shonda Rhimes. Aunque dejó sorprendidos a varios usuarios de las redes sociales, los fanáticos de la saga de libros de Julia Quinn pueden haber quedado menos impresionados con la decisión.

La primera temporada se centró en la relación de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset, también conocido como Duke of Hastings, al igual que el primer libro de la saga, The Duke and Me.

El segundo libro, El vizconde que me amó, está protagonizado por Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), que busca novia. Entonces, probablemente, la segunda temporada del programa debería profundizar en nuevos personajes y sacar a Daphne y Simon del centro de atención.

Vale la pena recordar que cada franquicia literaria de Quinn sigue este patrón y cada volumen explora la historia de uno de los hermanos de la familia Bridgerton. Otro detalle es que, si bien Page fue retirado oficialmente de la producción, Dynevor sigue siendo parte del elenco, lo que podría significar nuevas apariciones.

Rolling Stone

Por: Reporte Confidencial