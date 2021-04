Cómo hacer rosquillas caseras de forma fácil

Anímate a preparar estas deliciosas rosquillas caseras

Ingredientes

2 huevos

80 ml de leche entera

5 gramos de levadura química en polvo

250 gramos de harina de trigo

80 ml de aceite de oliva

150 gramos de azúcar

400 ml de aceite para freír

Cómo hacer rosquillas caseras:

1. Para elaborar la masa de tus rosquillas españolas caseras, mezcla en un bol los huevos con el aceite, el azúcar y la leche. Bate muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Por otro lado, tamiza la harina con la levadura química para evitar que se formen grumos y añádelos a la mezcla anterior para formar la masa de las rosquillas.

3. Amasa durante unos minutos hasta que veas la masa esponjosa y no se quede pegada a la superficie del recipiente.

4. A continuación, divide la masa en varias bolas de tamaño medio. Después, estíralas hasta forma un cilindro, dóblalo para dar forma a tus rosquillas españolas y une los dos extremos.

5. Cuando termines con toda la masa, fríe las rosquillas en abundante aceite a temperatura media. Una vez que estén doradas, ponlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Recuerda que el aceite debe estar bien caliente antes de cocinar las rosquillas, y ve controlando la temperatura durante el cocinado para evitar que se quemen.

6. Para terminar esta receta casera de rosquillas, después de escurrir el aceite pásalas por azúcar blanca. ¡Qué las disfrutes!

Cómo hacer rosquillas caseras de anís al horno

Las alternativas de la gastronomía española en cuanto a postres y bollería se refiere es tan amplia que seguro que tienes tu dulce preferido. Sin embargo, todos ellos suelen ser demasiado calóricos, por eso esta receta es típica solamente durante Semana Santa.

No obstante, si quieres disfrutar de unas rosquillas de anís más saludables, aromáticas y sabrosas, prueba a elaborar la siguiente receta casera de rosquillas al horno. ¡Te encantará!

Tiempo: 1h 30m

Dificultad: baja

Ingredientes para la masa:

375 gramos de harina de trigo

1 huevo

75 gramos de azúcar

100 ml de licor de anís

60 ml de aceite de oliva

80 ml de leche entera

La ralladura de 1/2 naranja

8 gramos de levadura de panadería seca

Una pizca de sal

Para el glaseado:

100 gramos de azúcar glas para decorar

4 cucharadas soperas de zumo de limón

Cómo elaborar rosquillas españolas al horno:

1. Comenzamos preparando una bandeja de horno con papel parafinado o engrasada con un poco de mantequilla.

2. Monta el huevo con el azúcar hasta conseguir una consistencia esponjosa.

3. A continuación, añade al huevo la leche, el licor de anís y el aceite. Mezcla muy bien para integrar por completo todos los ingredientes. Si no tienes licor de anís puedes utilizar infusión de anís, el resultado es muy parecido.

4. Añade también la ralladura de naranja y remueve de nuevo. También puedes sustituirla por ralladura de limón o combinar ambas. Reserva.

5. Por otro lado, tamiza la harina, la levadura y la sal y mézclalos.

6. Seguimos con esta receta casera de rosquillas combinando los ingredientes líquidos con los secos. Hazlo muy despacio y sin parar de remover con una cuchara de madera. Cuando te cueste amasar estará lista, pues la masa debe quedar compacta y sin grumos.

7. Vierte un poco de harina sobre la encimera, coloca la masa y trabájala hasta que tenga una textura muy lisa y no se pegue. Si no lo consigues, debes agregar un poco más de harina, pero hazlo poco a poco si no quieres que la textura final de tus rosquillas españolas se vea alterada.

8. Haz una bola con la masa y ponla dentro de un bol espolvoreado con harina. Cúbrela y deja que repose alrededor de 20 minutos.

9. Pasado este tiempo, saca la bola y colócala en la encimera de nuevo. Trabájala unos minutos mientras precalientas el horno a 180 ºC.

10. Corta la bola de masa en varios trozos del tamaño que quieras que sean tus rosquillas.

11. Dale forma a estos trozos de masa para hacer rosquillas caseras de anís.

12. Después, coloca las rosquillas españolas sobre la bandeja reservada con el espacio suficiente entre ellas para que no se peguen cuando crezcan. Hazles bien y grande el agujero del centro para que no se acabe cerrando.

13. Por último, hornea esta receta casera de rosquillas de anís durante 20 o 25 minutos hasta que estén doradas. Entonces, saca la bandeja del horno y decora. Puedes hacerlo espolvoreando con azúcar glas o preparando el glaseado que te hemos comentado antes para cubrirlas. La elaboración es muy sencilla: mezcla las 4 cucharadas de zumo de limón con los 100 gramos de azúcar y pinta las rosquillas mientras están calientes para que se pegue mejor. ¡Buen apetito!

¿A qué esperas para hacer rosquillas caseras de anís? Tanto si las elaboras fritas como horneadas, son ideales para acompañar un café o en una buena taza de chocolate. Anímate a prepararlas

El Español

Por: Reporte Confidencial