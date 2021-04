Adriana Azzi: Horóscopo del 9 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 9 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Ingenio.

Número de suerte: 174

Nuevas oportunidades. Necesitas cambiar tu vida. Encuentras o tienes un problema en documentos que presentas revisa y ordénate para que soluciones las cosas. Te llega un dinero. Tendrás muchas emociones. Se mueve la energía de las celebraciones en tu entorno.

Trabajo: Consigues estabilidad laboral. Cuidado con los miedos.

Salud: Cuídate de alergias.

Amor: Llega alguien especial a tu vida. Familia feliz reunión un compartir. El amor es importante es paz y tranquilidad.

Parejas: Reunión con tu familia por dinero. Sientes que se hace realidad un sueño. Buenas relaciones familiares.

Solteros: Inicias estudios detenidos. Dejas a un lado a las personas que te quieren por compromisos laborales.

Mujer: Decisiones que debes tomar. Mujer esotérica que dice que utilices tu intuición.

Hombre: Compra de zapatos. Un nuevo look. Cambios y transformaciones después de una salida con amiga.

Consejo: No tengas miedo adelante.

Tauro

Palabra clave: Amigos.

Número de suerte: 915

Discusiones por no tomar las decisiones en el momento propicio. Personas que te buscan. Te dirán que tú tomas las decisiones. Compra de ropa por una boda. Depresiones por inestabilidad en lo laboral o económico pero todo cambia aunque no lo creas. Cuidado con quién andas. Paseos nocturnos.

Trabajo: Verificas un trabajo o carpetas que te entregan en tus manos. Estarás muy testarudo (a).

Salud: Malestar pasajero.

Amor: intranquilidad. Indecisiones para saber que hacer o adonde ir. Busca ayuda de profesionales.

Pareja: Problemas matrimoniales. Sientes que tienes mucha carga en tu casa. Compra para tu casa.

Solteros: Celebraciones en familia. Padre de tu hogar presta una ayuda y reconoce tu trabajo.

Mujer: Como buena mujer utiliza tu intuición. Se inteligente logras lo que quieres. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: Después de una enfermedad llega la claridad y la sanación por ayuda de muchas personas sales adelante.

Consejo: Nada es eterno.

Géminis

Palabra clave: Decepción.

Número de suerte: 624

Nuevas oportunidades en tu vida. Alguien que te busca por nuevos sentimientos. Mujer que te busca por negocio. Buscaras de hacer algo distinto. Una persona de exterior que te espera. Un nuevo negocio o trabajo donde se tarda recibir las ganancias. Debes ser más sencillo (a).

Trabajo: Te verás enfrentando problemas de dinero. Cuidado en lo que gastas y ten prudencias. Grandes movimientos.

Salud: Logras equilibrio en lo orgánico y mental.

Amor: No destruyas a los que te aman sin ningún interés. Las nuevas ideas se concretan.

Parejas: Celebraciones. Alegrías hecho curioso en una iglesia. Piensas mucho algo que te ofrecen.

Solteros: Se concreta una firma. Decretas algo que se cumple. Malestar en la cadera.

Mujer: Necesitas salir de la rutina. Toma un reposo. Tu ángel de la guarda te protege. Haz meditación.

Hombre: La estrella te alumbra y te da las energías para lograr las metas pautadas. Algo con unas llaves.

Consejo: Utiliza tu carisma.

Cancer

Palabra clave: Mando.

Número de suerte: 092

Se hace justicia en tu entorno. Sientes que no se hace lo que quieres pero debes aceptar cuando uno se equivoca. Algo que debes aceptar como sale. No resolviste algo en este dia pero luego lo solucionas. Darás un giro en todo lo personal. Una persona que está contigo te pide ayuda. Paseos.

Trabajo: Cuídate de compañeros traicioneros. Viaje de ida y vuelta. Dejas responsabilidades en un compañero.

Salud: Cansancio.

Amor: Enfrentas tu yo interior de no querer asumir responsabilidades. Tu gran meta la logras.

Parejas: Evita malcriadeces. Debes saber decir las cosas no te las calles. Nueva sensualidad con tu pareja.

Solteros: Lo que construyes de mala gana o en la oscuridad no tiene buen fin. Mujer espiritual que te busca.

Mujer: firma de negocios. Cambios de domicilio. Vences a tus enemigos. Dinero que recibes.

Hombre: hombre que viene con las manos llenas de ofrecimientos por negocio y cambios económicos en tu vida.

Consejo: Procura perdonar a tus enemigos.

Leo

Palabra clave: Actividad.

Número de suerte: 224

Te pedirán más atención. Cuida lo que tienes. Tendrás deseos de viajar. Compra de un celular o te lo regalan. Estudios para superación personal. Tu estilo de vida no es compatible en donde vives. Sientes que estás desconectado del mundo. Busca otra vía para alcanzar lo que quieres.

Trabajo: Cambios en la rutina o de horarios. Deseos de aclarar algo oculto con tus compañeros o jefe.

Salud: Consume menos grasa.

Amor: Situación que no te deja dormir alguien que maneja la vida espiritual te ayuda.

Pareja: Cuidado con algo que haces que te puede traer perdida por no tomar previsiones.

Solteros: Dinero. Nuevo empleo. La prosperidad llega a tu vida se acaban las preocupaciones.

Mujer: Viaje inesperado y tardas en regresar. Tienes mucha presión laboral y personal. Nuevos estudios.

Hombre: Sales de viaje por trabajo o negocio que se concreta. Adolescente que te pide estar contigo.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Virgo

Palabra clave: Decisión.

Número de suerte: 125

Deja la impaciencia. Debes dedicarte hacer lo que tú quieres no se lo dejes a los demás. No te impongas en algo de cuidado. Cambios en tu casa por necesidad. Compras apuradas en tu entorno. Primero escucha y luego dirás lo que piensas. Nuevas oportunidades. Buscas nuevas oportunidades.

Trabajo: Talento profesional a través de la constancia o perseverancia. Cuídate de firmas que tengas dudas.

Salud: Alergias de nariz. Rinitis.

Amor: Recuperas algo perdido. Te darán valor en algo que debes hacer o iniciar. Recibes un reconocimiento.

Parejas: No tomes riesgos espera un poco. Deja de ser rebelde. Comienza a escuchar. Algo con cartas de tarot.

Solteros: Dejas algo o te separas. Rompes con una persona que no te dejaba ser libre. Nuevas tierras.

Mujer: Pondrás en orden las deudas. Equilibrio estabilidad. El dinero llega a tus manos. Nuevos acontecimientos.

Hombre: Deja de ser tan detallista o exigente eso no funciona. Nuevos cambio. Escucha el maestro que está a tu lado.

Consejo: Controla tu carácter.

Libra

Palabra clave: Desafío.

Número de suerte: 862

Nuevos caminos con una persona cercana. Deja que todo se calme para hacer reclamos o decir lo que piensas como son las cosas. Inicios nuevos estudios. Concretas un negocio con mayor ingreso. Debes aprender a esperar o saber cuándo algo no es. Molestia o dolor con un familiar. Trabajo: Posibilidades de nuevo contrato donde estas. La rueda de la fortuna está cambiando para ti en lo laboral.

Salud: Migrañas.

Amor: Llamadas inesperadas. Te sientes solo (a) pero la vida te da nuevas oportunidades. La carta dicen cosas positivas.

Parejas: Llamadas esperadas que llegan cambios. Nuevas amistades. Te abres a nuevas oportunidades.

Solteros: Cambios en algo esperado. Llegó el momento debes decir la verdad. Se activa algo detenido.

Mujer: Cosas cercanas a ti que se activa. Todo se pone en orden lo negativo sale de tu vida.

Hombre: el amor llega a tu vida. Nuevos encuentros. Cosas que te están preocupando. Cambio de ropa con problemas.

Consejo: Se optimista.

Escorpio

Palabra clave: Actualidad.

Número de suerte: 218

Decisiones por cambios en tu vida. Grandes alegrías. Un hombre problemático en tu vida que debes dejar. Mantén el equilibrio en tu vida. Una inversión que te trae suerte. Cuídate de los excesos. No ofrezcas algo que no puedes cumplir. Busca de mejorar tu estilo de vida. No esperes por otros.

Trabajo: Pon la balanza en lo que haces. Ten calma y paciencia. No te fastidies de lo que haces o la rutina.

Salud: Estable.

Amor: Debe haber verdad en el amor. Cursos de mejoramiento que inicias. Compras con familiares.

Parejas: Actívate tendrás un día importante que será de buena noticias. Cambios en viaje.

Solteros: Cuidado con golpes en un pie. Estarás corrigiendo a una persona y se molestara.

Mujer: Tendrás una charla con una persona cercana que será muy intensa. Compra para tu casa.

Hombre: Debes estar seguro en lo que quieres. Te ofrecen hacer algo que no conoces, pero lo aprendes.

Consejo: Cuidado siempre habrá alguien que sabe más que tú.

Sagitario

Palabra clave: Leal.

Número de suerte: 072

Superas situaciones difíciles. Aceptas un cambio. Debes atender tus responsabilidades. Debes asumir retos y seguir adelante en lo que está haciendo. Busca ayuda espiritual. Tendrás contacto con personas nuevas. Molestia con un mecánico por reparación de un carro. Compra de libro.

Trabajo: No puedes cambiar a los demás has tú las cosas que quieres que salgan bien. No te involucres con otros en tu sitio de trabajo.

Salud: Cuidado con enfermedades ósea.

Amor: Debes mantener la confianza en ti. Éxitos logros. Nuevas evoluciones. Un nuevo empleo. Algo que te cancelan.

Parejas: No te enganches con personas del pasado. Estás preocupado (a) por alguien de la familia.

Solteros: Cambios en tu rutina que debes hacer. Nuevas ideas. Nuevas decisiones en tu vida.

Mujer: Compras en tienda muy grande. Debes conectarte con tu psiquis. Algo con una computadora.

Hombre: Viajes de ida y vuelta. Paseos limpieza espiritual que te haces. Una mujer que te ofrece su ayuda.

Consejo: La vanidad es un problema.

Capricornio

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 691

Nuevas oportunidades que no debes dejar escapar. Ten más tranquilidad. Alguien que te frena. No terminas una conversación. Una nueva relación pero que no tiene un buen fin. Cuidado con tus palabras en los momentos de rabias. Te sentirás muy cansado (a) de lo que haces y nada se resuelve.

Trabajo: Debes irradiar paz y armonía donde trabajas y con quien trabajas. Cambios. Nuevas ofertas de trabajo.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Nuevos cambios debes ir con todo no veas para atrás. Nuevas reconciliaciones con familiar.

Parejas: Tristeza por una persona cercana que se va para siempre. Debes tener fortaleza en todo.

Solteros: Un nuevo proyecto y amistades. Algo con la firma de un documento. Victoria y logros.

Mujer: Asistes a un edificio para ayudar a alguien conocido. Deja el miedo la vida te da un nuevo camino.

Hombre: No discutas en la calle con tu pareja. Algo con un amante. Una prueba que te pone alguien conocido.

Consejo: Cuidado con lo que le dices a otros.

Acuario

Palabra clave: Preocupación.

Número de suerte: 028

Amigo que te ayuda a cancelar una deuda. Señora que te ayuda aclarar algo. Viajes por disfrute. Algo con unas llaves en la puerta de tu vehículo. Compra de vivienda. Cambios en tu entorno. Reunión de negocio que te sorprende. Tienes que ser agradecido (a) con quien te ayuda. Cambios de fecha en viaje.

Trabajo: Se acelera tu participación en lo laboral. Pasas por momentos importantes. Se resuelve un problema económico.

Salud: Estrés.

Amor: Debes ser constante con tu pareja. Una persona que te generaba problemas o conflictos se va para siempre.

Parejas: Llegas acuerdo con tu pareja por arreglos en tu casa. Nuevos amigos encuentros.

Solteros: Secreto que te dará molestia pero todo se aclara. La evolución está de tu lado.

Mujer: Invitación a una cena especial. Nuevas aperturas. Cambio de color de cabello. Compras para una comida especial.

Hombre: Se aclara algo de un documento colocan lo que es. Deja la oposición en tu casa.

Consejo: Ten cuidado con los acuerdos.

Piscis

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 228

Cuídate de traición. Debes saber quién está a tu lado si son personas o amigos honestos. Éxitos con tu pareja o familiar cercano apóyalo. Grandes oportunidades. Lo tuyo es tuyo no deje que te lo quite. Situación económica muy difícil. Debes valorar el que te da un dinero. Ayudarás a una amiga.

Trabajo: Un nuevo poder que llega a tus manos. Tienes una misión de vida y asumir tu responsabilidad.

Salud: Hacer exámenes médico.

Amor: Mira hacia adelante no voltees la vida continua. Aclara las cosas no los dejes a media.

Parejas: Alegrías por embarazo en tu familia. Nuevas cosas. Prosperidad que se activa.

Solteros: asume tu responsabilidad. Vecinos cercanos que te buscan. Te piden ayuda en estacionamiento

Mujer: No discutas en tu casa deja pasar pero luego hablas y solucionas las cosas. Te invitaran a una fiesta.

Hombre: Trata de aprender más en lo que haces. No olvides a tus hijos. Compras necesarias.

Consejo: Deja el pasado no tiene nada que darte.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial