Así enfrentan el COVID-19 en Perú dos profesionales de la salud venezolanas

Caracas. Norky Soto y Gladys Farfán, dos profesionales de la salud de venezolanas, llegaron a Perú sin nada. Vendieron bebidas para sobrevivir, pero en la actualidad ejercen su profesión en Puerto Maldonado, la capital de la región de Madre de Dios, en el sudeste de ese país andino, refieren Cáritas y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) mediante un video.

Soto, tecnólogo médico, explica que trabaja en el Hospital Regional Santa Rosa en el área de Tomografía. Narra los retos que ha tenido que enfrentar para ayudar a los pacientes con COVID-19.

«Era un paciente tras de otro. Me pedían ayuda, me decían que no podían respirar. Ese fue el momento más duro para mí. Me decían que no querían morir. Yo les decía ‘sí vas a vivir’», indica en la grabación que rinde homenaje a los profesionales de la salud en el Día Muncial de la Salud, celebrado el miércoles 7 de abril.

Farfán es médica general y trabaja en el servicio de pediatría del Hospital Regional Santa Rosa. La venezolana recuerda que en junio de 2020 vivió una de sus jornadas más fuertes, porque entonces era la única médica que atendía a los pacientes con COVID-19.

Indica que trabajaba prácticamente sin descanso, hasta que ingresaron en julio dos médicos más al centro de salud. «Me siento orgullosa de ayudar a las personas, no importa si soy peruana o venezolana. Lo importante es el ser humano y aquí estamos para ayudarnos todos juntos«, coinciden en expresar las profesionales de la salud venezolanas.

Redacción El PitazoMigración

