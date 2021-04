Belinda aclara los rumores de su posible embarazo

Belinda es una de las mujeres más populares de la industria del espectáculo, tras iniciar su carrera en a tan temprana edad, no deja de dar de qué hablar incluso en la actualidad.

Aunque siempre fue una persona privada que separaba muy bien su vida privada de su vida pública, en meses recientes y tras revelar que se encontraba en una relación con Christian Nodal, la joven cada vez es más y más abierta, especialmente con el romance el cual ambos presumen con mucha frecuencia en redes sociales.

En este sentido, Belinda disipa los rumores que surgieron de un posible embarazo, después de que ella y Christian Nodal en un en vivo, se juraran amor y mencionaran un inminente compromiso.

AMOR PARA TODA LA VIDA

En el video ambos artistas se prometieron que su relación no terminaría, incluso Belinda mencionó que se formalizaría de una manera muy tradicional, con un anillo de compromiso, mientras que Nodal comentó que le encantaría ser papá de una niña con los ojos de su amada.

En una supuesta fotografía “se le ve a Christian con la cabeza sobre el vientre de la cantante”, lo que generó que se pensara que ya estaban esperando a su primer hijo.

“Primero necesitamos comprometernos, casarnos y después ya otras cosas”, sostuvo Belinda, quien en estos momentos se encuentra viviendo con el también artista en España, país en el que cumple compromisos profesionales.

No obstante, Christian Nodal agregó que el tiempo de espera no será muy largo, ya que en medio del live le preguntó a su media naranja: “¿Cuándo me vas a hacer una Belindita?”.

Para terminar con estos rumores, también Belinda compartió en su perfil de Instagram varias fotografías en las que muestra su figura, que luce tan esbelta como siempre.

La rubia y la estrella de música regional mexicana se enamoraron mientras participaban como jueces del programa La Voz México.

Inicialmente, Belinda se vinculó con Lupillo Rivera, pero una vez terminó esa relación, empezó a salir con Christian Nodal.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial