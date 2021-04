Este método te ayudará a saber qué cortes de cabello te quedan mejor

Seguramente alguna vez has querido tener un cambio de look, pero no te has animado porque no sabes qué tipo de cortes de cabello quedarán bien con la forma de tu rostro, pero por fortuna existe un método que por fin te ayudará a descubrirlo.

Se trata del método de los seis centímetros, con el cual sabrás que tan larga o corta puedes llevar tu melena para hacer que se te vea realmente espectacular, lo mejor de todo es que lo necesitas un lápiz y una regla.

Paso uno

Coloca el lápiz de forma horizontal debajo de la barbilla.

Paso dos

Pon la regla verticalmente bajo el lóbulo de la oreja, de tal forma que se junte con el lápiz.

Si la medida en la que se junten es menor a seis centímetros, quiere decir que los mejores cortes de cabello para tus son los cortos, pero si es mayor indica que los largos son los más aptos para ti.

En el caso de que tu resultado favorezca los cortes pequeños, lo ideal es que optes por formas que ayuden a crear volumen, y en el caso del cabello largo, lo recomendable es optar por cortes que le brinde movimiento a tu melena.

Recuerda que la belleza se trata de lo que a ti te hace sentir cómoda, así que no le temas a experimentar un poco al momento de cambiar tu apariencia

800Noticias

Por: Reporte Confidencial