El abuelo de Frida Sofía rompió el silencio sobre acusación de abuso sexual: ‘Mi nieta está loca’

Frida Sofía compartió una escandalosa confesión sobre su abuelo, el reconocido intérprete Enrique Guzmán.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la cantante confesó que su abuelo la agredió sexualmente desde la infancia. “Me manoseó desde los cinco…Lo odio…Me quedo así de ‘ándale, y si el mundo supiera’. Es un delito”, expresó.

Frida también aseguró que el rey del rock es una persona “abusiva”, a quien le tuvo mucho miedo durante algunos años. “Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo”.

Como era de esperarse, estas graves acusaciones no solo escandalizaron al público, sino también, al propio Enrique Guzmán. Por medio de su cuenta de Twitter, el cantante cuestionó la salud mental de Frida, destacando que necesita acudir con un especialista.

“Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO”, comentó el artista.

En su testimonio, el padre de Alejandra Guzmán, alegó que no solo su nieta miente, sino además su postura pone en riesgo a su familia. “Caí en blandito… Les aseguro que mañana Frida Sofía dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo”, señaló.

Pese a que no es la primera vez que los artistas se enfrentan públicamente, esta polémica declaración dejó atónitos a los fanáticos.

“Qué fuerte. Pero no me sorprendería que fuera cierto”, “Ahora entiendo por qué es tan dura con todos”, “Ya la veremos en unos años arrepentida, pidiendo disculpas y aceptando que la defecó”, fueron algunos comentarios que arrojó la publicación.

Por otro lado, Enrique, quien anteriormente cuestionó el talento vocal de su nieta, no dejó pasar la ocasión para arremeter nuevamente contra Frida.

Muchos exigen que Alejandra Guzmán se pronuncie al respecto. Sin embargo, la cantante ha decidido mantenerse al margen de la situación.

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Y hablando de otra cosa, le salió bonito el disco que promueve? — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

