España | Jon Rahm resiste, Sergio García no pasa el corte y Olazábal renace en Augusta

Jon Rahm está condenado a la remontada pero sigue con opciones en el Masters de Augusta. El de barrika firmó el par del campo en la jornada del viernes y queda a siete golpes del líder Justin Rose. Un día para la historia tuvo José María Olazábal que firmó el par del campo y estará en el fin de semana decisivo en el torneo por antonomasia. No estará un Sergio García que fue de más a menos y no pasó el corte.

Jon Rahm encaró la segunda jornada del Masters de Augusta con la necesidad imperiosa de remontar posiciones después de un estreno gris sobre el verde del National Golf Club. El de Barrika, la gran esperanza española para enfundarse la chaqueta verde, terminó la primera ronda sobre el par del campo después de hacer un bogey en el hoyo 18 y esto le condenaba a obrar un día notable para no perder sus opciones de triunfo final.

El vasco tenía que cumplir con nota en la jornada del viernes y no sacó su mejor versión. A falta de tres hoyos por jugar había hecho tres bogeys y estaba con un +1, un dígito nada prometedor de cara al fin de semana. Gracias a un birdie acabó cumpliendo con el par del campo para colocarse a siete golpes del líder Justin Rose. El vasco sigue con vida en las dos últimas jornadas.

La del viernes fue una jornada mágica para un José María Olazábal que realizó una vuelta sobre saliente bajo el par del campo (71 golpes) que le permitirá disputar el Masters de Augusta durante todo el fin de semana. El veterano golfista español pasó el corte y podrá competir contra los más grandes en el torneo por antonomasia.

El campeón en las ediciones de 1994 y 1999, se mostró visiblemente emocionado tras pasar el corte ante los medios de comunicación. «Tengo recuerdos maravillosos de este campo. No sólo de las victorias, sino de las experiencias vividas con gente que quiero y que no está aquí», apuntó la leyenda del golf español que competirá hasta el final en Augusta.

Olazábal, visiblemente emocionado: «Tengo recuerdos maravillosos de este campo. No sólo de las victorias sino de las experiencias vividas con gente que quiero y que no está aquí».#AugustaEnMovistar #NoticiasVamos pic.twitter.com/AmWGlEr6tX — Golf en Movistar+ (@MovistarGolf) April 6, 2021

Por su parte, Sergio García no disputará el Masters de Augusta el fin de semana después de no pasar el corte en la jornada del viernes. El campeón en 2017 comenzó el día de forma sobresaliente pero fue de más a menos y pese a lograr un birdie en el 18, no lograr meterse entre los mejores de cara al fin de semana.

Rose llega líder al sábado

Justin Rose llega líder a la jornada del sábado después de firmar un viernes sobresaliente ya acabar la jornada con -7. Por detrás del campeón olímpico están Zalatoris y Harman con -6 y el siempre favorito Jordan Spieth con -5. Con -7 queda Jon Rahm.