Exclusiva ND | Cámara de Aseguradores: Límite de la cobertura por covid es un compromiso adecuado

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) anunció la semana pasada las condiciones bajo las cuales las empresas aseguradoras cubrirán los gastos de hospitalización para pacientes con covid. Son un máximo de 10 días de hospitalización, extensibles a 14 en casos extremos, y un máximo de unos 840 dólares diarios de gastos.

Consultada por ND, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María del Carmen Bouffard, aclaró para comenzar que las pólizas de seguro no cubren patologías vinculadas a epidemias pero que ante la situación del covid en el país comprendieron que debían «dar un paso al frente».

1.- ¿Por qué limitan la cobertura del paciente a máximo 14 días?

R: La respuesta es un poco más extensa porque hay que empezar desde el origen. Las pólizas de seguro de salud en Venezuela no cubren patologías asociadas a epidemias. El primer punto es que eso no está cubierto porque las epidemias son riesgos muy difíciles de medir primero por sus características: no sabes cuándo se van a presentar, cuánto van a durar, cuál va a ser su impacto en la población y evidentemente no hay una data estadística. El cubrir epidemias puede llevar a la insolvencia de cualquier empresa de seguro o de un sector completamente. Entonces, en las pólizas las epidemias siempre han estado excluidas.

No obstante, desde marzo del año pasado el sector asegurador entendió que había un momento muy particular, donde todos los involucrados, como el Estado y el sector privado, debían dar un paso al frente, a pesar de que decimos que un riesgo no está cubierto. Ello lo decimos no porque es un capricho de las compañías de seguro, sino porque ni siquiera se cobró la prima que hace falta tener para poder soportar el cumplir estas obligaciones, las cuales pueden salirse de control porque puedes tener una cantidad de personas enfermas en un mismo momento donde no hay financieramente para soportar esto.

Sin embargo, las compañías de seguros dieron cobertura y así ha sido por un año, pero la exclusión sigue existiendo. No es que las pólizas lo cubren. La exclusión sigue existiendo. No está cubierto y las compañías no han cobrado la prima para poder soportar el impacto que ha tenido y tiene el tener que soportar tales riesgos.

¿A cómo se llega esta resolución que saca la Sudeaseg? Aquí hay un estudio conjunto de un año. Nosotros, como las empresas de seguro y la Cámara de Aseguradores como ente gremial que agrupa al sector asegurador, hemos hecho un trabajo conjunto que se hace desde hace muchísimos meses donde se han analizado casos, costos y promedios de tiempos en los que la mayoría de casos (patologías) deben resolverse, por lo que se crea esta regulación como una forma de resguardar que más allá de proteger a un sector de que no caiga en insolvencia y que no quiebren las empresas, trata de cuidar a los propios asegurados porque no hay cobertura en las pólizas. Con esta resolución se ha querido más bien garantizar que por lo menos dentro de esos límites los asegurados tengan la certeza que van a tener una cobertura.

Los límites salen de los estudios que se han hecho, de la data recopilada, y junto a la Superintendencia, hicimos un análisis y de allí llegamos a eso. Entonces, de alguna forma ahora sí se establecieron límites hasta donde las compañías pueden responder, pero que están cónsonos y son adecuados. Han sido debidamente analizados.

2.- ¿Qué opinan las clínicas al respecto?

R: Quizás este es muy reciente. Estamos pendiente de realizar una reunión con la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Hemos tenido ya un feedback de algunas empresas que han tenido contacto con determinadas clínicas, y ha habido casos que encajan dentro de los límites establecidos.

El punto es que los costos médicos siguen aumentando constantemente, aún cuando los consideramos en dólares. Si bien no son todas las clínicas, porque hay unas que son razonables en los costos que tienen, hemos tenido casos también donde en las 2 últimas semanas de marzo, entre una semana y la otra, hubo incrementos de más del 100% en dólares. Entonces son costos inmanejables.

También hay que recordar que hay una regulación que sacó el Ministerio de Comercio en enero donde se limitaron los costos. Directamente se establecieron unas regulaciones para clínicas de los montos asociados a las atenciones de covid-19.

3.- ¿Han estado saturadas las compañías de seguro por la cantidad de casos de coronavirus?

R: Han habido muchísimos casos. El comportamiento ha sido muy parecido al que se conoce de las cifras oficiales. Hubo un pico muy alto en agosto y septiembre, pero ahora el primer trimestre del año, como lo hemos visto en las cifras oficiales, el comportamiento ha sido de la misma manera. Desde diciembre, quizás no con tanta fuerza, ha venido incrementando y en marzo fue de muchísima demanda.

El año nos ha permitido muchas cosas. Hemos tenido que aprender sobre la marcha. Ha habido una curva de aprendizaje. Cuando inició la pandemia, por ejemplo, había gente que pasaba 8 y 10 días hospitalizadas sin ningún síntoma incluso porque había que esperar el resultado del PCR. Si daban positivo en una prueba rápida los hospitalizaban o estaban en una clínica y hasta que no llegaba el resultado del PCR, las personas se mantenían y en muchos casos no tenían sintomatología.

Todo este año ha sido un año de aprendizaje bien importante. Ahora incluso hay casos que se pueden tratar perfectamente en la casa porque no ameritan que estén recluidos en una clínica además que tampoco hay capacidad para todos, ni hospitalarias ni en clínicas privadas. Están completamente saturados y posiblemente no hay personal para abarcar la atención de casos. Igual, la incidencia de casos ha sido muy importante.